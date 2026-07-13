مرمت خانه تاریخی علاءالدوله آغاز شد

جوان آنلاین: سید احمد علوی روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار افزود: براساس برنامهریزی انجامشده مطالعات لازم انجام شده و مسئولیت اجرای عملیات مرمت این بنای تاریخی بر عهده شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری قرار دارد.
به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: هم اینک طرح مطالعاتی مرمت خانه تاریخی علاءالدوله تکمیل شده و در دستور کار جلسه تخصصی حوزه کارشناسی قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: قرار است بر اساس مطالعات انجام گرفته ابعاد فنی، معماری، سازهای و حفاظتی خانه علاالدوله ارزیابی شود تا عملیات مرمت با رعایت ضوابط حفاظت از بناهای تاریخی و با حفظ اصالت معماری اثر اجرایی گردد.
به گفته وی، مرمت خانه تاریخی علاءالدوله گامی مهم در مسیر صیانت از میراث معماری، احیای بناهای ارزشمند تاریخی و فراهمکردن زمینه بهرهبرداری مناسب از این اثر فرهنگی است.
خانه علاءالدوله نمونه برجسته از معماری مسکونی دوران قاجار است. این بنا با بهرهگیری از سنت معماری ایرانی و ویژگیهای کالبدی وهنری واجد ارزش معماری ویژهای است که همین امر سبب شده تا مورد توجه کانون پژوهشگران تاریخ و معماری قرار گیرد.
مورخان میگویند میرزا محمدرحیم خان علاالدوله باغ و خانه را از میرزا عیسی وزیر که وزارت تهران را به عهده داشت خریداری و در آن ساختمانهایی بنا کرده است.
این بنا پس از او میان فرزندانش تقسیم شد و طبق نقشه سال ۱۲۷۰ خورشیدی دو تن از پسران و داماد او در این محدوده خانه داشتند.
باغ علاالدوله در دوره پهلوی به یکی از کانونهای مهم اشاعه فرهنگ و هنر در ایران، شامل هنرستان هنرپیشگی و تئاتر دهقان تبدیل شد که هماکنون کوچه پشت این ملک با نام کوچه دهقان خوانده میشود.