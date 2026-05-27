جوان آنلاین: حمیدرضا جعفریان رییس شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم ۱۰۰ و سازمان سینمایی سوره، در گفتگویی به اقدامات صورت گرفته برای بخش بین الملل این جشنواره پرداخت.
به گزارش تسنیم، جعفریان با اشاره به برگزاری این دوره از جشنواره گفت: "این دوره مانند دورههای گذشته به صورت بین الملل برگزار خواهد شد، اما تمرکز اصلی ما بر تقویت بخش بینالملل است. " وی افزود: "کمیته بینالملل شکل گرفته و شعار این بخش امسال «نبرد برای کودکان جهان» انتخاب شده است. "
وی توضیح داد: "این شعار به دلیل اهمیت موضوع کودکان انتخاب شده است. همه مردم دنیا به نوعی حس قربانی بودن کودکان را درک کردهاند و ظلمهایی که به آنها در نقاط مختلف جهان میشود، توجه همگان را جلب کرده است. "
دبیر جشنواره همچنین به تلاشهای صورت گرفته برای برقراری ارتباط عمیقتر با کشورهای مختلف برای برگزاری جشنوار اشاره کرد و گفت: "ما نمیخواهیم صرفاً به یک فراخوان عادی بسنده کنیم. در تلاش هستیم کارگاههایی در برخی کشورها برگزار کنیم تا جوانان فیلمساز را که دغدغههای مشابهی دارند، درگیر کنیم و از فعالیتهای آنان در جشنواره بهرهمند شویم. "
او همچنین به اهمیت موضوع فلسطین در این جشنواره اشاره کرد و گفت: "در سالهای گذشته آثار قابل توجهی از سرزمینهای اشغالی دریافت کردهایم، از جمله یکی از برگزیدگان ما که در بخش مستند بود، اثر فلسطینی بود. ما امیدواریم که تولیدات مشترکی با فیلمسازان این منطقه داشته باشیم. "
وی در افزود: "ما به دنبال تولیدات پرهزینه نیستیم، بلکه همکاری و حمایت از نهادهای مشابه در کشورهای مختلف را در نظر داریم. برخی موسسات آموزشی در کشورهای مختلف میتوانند در این زمینه به ما کمک کنند. "
رییس شورای سیاستگذاری جشنواره همچنین در خلال نشست خبری پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ درباره این بخش توضیح داد که به دلیل مشکلات ناشی از جنگ مانند قطعی اینترنت و لغو تمامی پروازها عملاً اقدام عملی برای بخش بین الملل ممکن نشده بود. اما بعد از آتشبس فعالیتها از سر گرفته شد و در حال رایزنیهای لازم برای بخش بین الملل در جشنواره فیلم ۱۰۰ هستیم.