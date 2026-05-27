رئیس سازمان اطلاعات و ارتباطات دولت بریتانیا هشدار داد این کشور در «لحظه‌ای سرنوشت‌ساز» قرار گرفته و با افزایش تهدید‌های سایبری، خرابکارانه و امنیتی از سوی روسیه و چین روبه‌روست؛ تهدید‌هایی که به گفته او زیرساخت‌های حیاتی و امنیت غرب را هدف قرار داده‌اند.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز گزارش داد رئیس سازمان اطلاعات و ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ) هشدار داده است که این کشور در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد و با افزایش تهدید‌ها از سوی دشمنان خارجی، به‌ویژه روسیه، روبه‌روست. آن کیست-باتلر، رئیس GCHQ، قرار است در سخنرانی خود اعلام کند که مسکو به‌طور مداوم زیرساخت‌های حیاتی، فرایند‌های دموکراتیک، زنجیره‌های تأمین و اعتماد عمومی در بریتانیا و اروپا را هدف قرار می‌دهد.

به گزارش ایرنا، وی همچنین هشدار داده که خطر محاسبه اشتباه و تشدید تنش‌ها اکنون بیش از هر زمان دیگری بالاست. به گفته وی، روسیه علاوه بر حملات سایبری، در حال اجرای اقدامات خرابکارانه و حتی تلاش‌های ترور در کشور‌های غربی است.

کیست-باتلر در سخنرانی خود که در بلچلی پارک، مرکز تاریخی رمزگشایی بریتانیا در جنگ جهانی دوم، برگزار می‌شود، تأکید کرد که پیشرفت سریع فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، باعث شده رقابت اطلاعاتی و سایبری پیچیده‌تر شود.

او هشدار داده که چین نیز با سرعت در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت علمی و فناوری است و فاصله تکنولوژیک غرب با رقبایش در حال کاهش است.

این مقام اطلاعاتی بریتانیا از دولت‌ها، شرکت‌ها و شهروندان خواسته تهدیدات سایبری را بسیار جدی‌تر بگیرند و برای مقابله با حملات احتمالی آماده‌تر باشند. او معتقد است بدون همکاری گسترده‌تر میان متحدان غربی و افزایش سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری، بریتانیا و متحدانش ممکن است در برابر روسیه و چین آسیب‌پذیرتر شوند.