ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال؛ محور جنوب به شمال یک طرفه است

جوان آنلاین: سرهنگ "پیمان کرمی” روز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: این بار ترافیکی در خط جنوبی آزادراه تهران - شمال محدوده تونل ١٧ تا ۱۸ تا تونل البرز و در ادامه تا انتهای آزادراه سنگین است.

به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: به دلیل حجم بالای ترافیک، تردد از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران یک طرفه شده است.

رییس پلیس راه البرز به رانندگان توصیه کرد هنگام سفر از توقف در حاشیه راه‌های استان البرز بویژه مناطق کوهستانی بپرهیزند، زیرا این اقدام بر بار ترافیکی موجود می‌افزاید.

کرمی گفت: امروزه مهمترین گام برای پیشگیری از حوادث رانندگی در جاده‌های پرترافیک و حادثه ساز احتیاط است که رانندگان می‌توانند برای دفع خطر از خود و دیگران آن را در نگاه نخست قرار دهند.

استان البرز با داشتن یک هزار و ۶۶۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور را به خود اختصاص داده است.