کد خبر: 1360524
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تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۲
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نماز عید قربان در لندن اقامه شد/ پیام تبریک رهبران انگلیس به مسلمانان

نماز عید قربان در لندن اقامه شد/ پیام تبریک رهبران انگلیس به مسلمانان هم‌زمان با اقامه نماز عید سعید قربان در مساجد و مراکز اسلامی انگلیس، مقام‌های ارشد دولت، شهردار لندن و شماری از نهاد‌ها و احزاب سیاسی این کشور با انتشار پیام‌هایی جداگانه، این عید بزرگ اسلامی را به مسلمانان انگلیس و جهان تبریک گفتند.

جوان آنلاین: نماز عید سعید قربان امسال در مرکز اسلامی انگلیس به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سید هاشم موسوی و با حضور جمعی از مسلمانان مقیم لندن برگزار شد. این آیین مذهبی در ادامه سنت سال‌های گذشته مسلمانان پایتخت انگلیس برگزار شد و نمازگزاران پس از اقامه نماز، خطبه‌های عید را درباره جایگاه تقوا، فلسفه قربانی و ضرورت همبستگی اسلامی شنیدند.

به گزارش ایرنا، سایر مراکز اسلامی، مساجد و حسینیه‌ها نیز امروز شاهد حضور پرشمار مسلمانان برای شرکت در این فریضه دینی بودند.

در همین حال، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در عید قربان، گرم‌ترین تبریکات خود را به همه کسانی که در سراسر انگلیس و جهان این مناسبت را گرامی می‌دارند، تقدیم می‌کنم.

وی افزود: در این زمان ویژه، برای شما و عزیزانتان صلح، شادی و سلامتی آرزو دارم. امید دارم این عید مایه آرامش باشد و همه ما را به ایستادن در کنار یکدیگر با روحیه وحدت و احترام متقابل ترغیب کند. عید مبارک.

دفتر نخست‌وزیری انگلیس نیز در پیامی جداگانه، عید قربان را به مسلمانان انگلیس و سراسر جهان تبریک گفت و برای آنان «عیدی شاد و پربرکت» آرزو کرد.

وزارت کشور انگلیس هم با انتشار پیامی نوشت: عید بر همه کسانی که عید قربان را در انگلیس و سراسر جهان جشن می‌گیرند، مبارک.

حزب لیبرال دموکرات انگلیس نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عید قربان را به همه کسانی که در انگلیس و سراسر جهان این مناسبت را جشن می‌گیرند، شادباش می‌گوییم. عید مبارک.

صادق خان شهردار لندن هم در پیامی این عید بزرگ را به مسلمانان ساکن پایتخت انگلیس تبریک گفت.

برچسب ها: عید قربان ، لندن ، کر استارمر
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