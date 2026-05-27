نماز عید قربان در لندن اقامه شد/ پیام تبریک رهبران انگلیس به مسلمانان

هم‌زمان با اقامه نماز عید سعید قربان در مساجد و مراکز اسلامی انگلیس، مقام‌های ارشد دولت، شهردار لندن و شماری از نهاد‌ها و احزاب سیاسی این کشور با انتشار پیام‌هایی جداگانه، این عید بزرگ اسلامی را به مسلمانان انگلیس و جهان تبریک گفتند.

جوان آنلاین: نماز عید سعید قربان امسال در مرکز اسلامی انگلیس به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سید هاشم موسوی و با حضور جمعی از مسلمانان مقیم لندن برگزار شد. این آیین مذهبی در ادامه سنت سال‌های گذشته مسلمانان پایتخت انگلیس برگزار شد و نمازگزاران پس از اقامه نماز، خطبه‌های عید را درباره جایگاه تقوا، فلسفه قربانی و ضرورت همبستگی اسلامی شنیدند.

به گزارش ایرنا، سایر مراکز اسلامی، مساجد و حسینیه‌ها نیز امروز شاهد حضور پرشمار مسلمانان برای شرکت در این فریضه دینی بودند.

در همین حال، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در عید قربان، گرم‌ترین تبریکات خود را به همه کسانی که در سراسر انگلیس و جهان این مناسبت را گرامی می‌دارند، تقدیم می‌کنم.

وی افزود: در این زمان ویژه، برای شما و عزیزانتان صلح، شادی و سلامتی آرزو دارم. امید دارم این عید مایه آرامش باشد و همه ما را به ایستادن در کنار یکدیگر با روحیه وحدت و احترام متقابل ترغیب کند. عید مبارک.

دفتر نخست‌وزیری انگلیس نیز در پیامی جداگانه، عید قربان را به مسلمانان انگلیس و سراسر جهان تبریک گفت و برای آنان «عیدی شاد و پربرکت» آرزو کرد.

وزارت کشور انگلیس هم با انتشار پیامی نوشت: عید بر همه کسانی که عید قربان را در انگلیس و سراسر جهان جشن می‌گیرند، مبارک.

حزب لیبرال دموکرات انگلیس نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عید قربان را به همه کسانی که در انگلیس و سراسر جهان این مناسبت را جشن می‌گیرند، شادباش می‌گوییم. عید مبارک.

صادق خان شهردار لندن هم در پیامی این عید بزرگ را به مسلمانان ساکن پایتخت انگلیس تبریک گفت.