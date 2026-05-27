نیویورکر: عملیات خشم حماسیِ ترامپ علیه ایران به فاجعه حماسی تبدیل شد

جوان آنلاین: نشریه نیویورکر در مقاله‌ای تحلیلی به قلم رابین رایت، روزنامه‌نگار باسابقه حوزه خاورمیانه، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «فاجعه‌ای حماسی» توصیف کرده و تأکید کرده است که این جنگ، برخلاف ادعا‌های اولیه درباره پیروزی، در حال تبدیل شدن به یک شکست راهبردی بزرگ برای دولت ترامپ است.

به گزارش تسنیم، رایت در مقاله‌ای با عنوان «فاجعه حماسیِ عملیات خشم حماسی»، می‌نویسد آمریکا و اسرائیل این عملیات را با اهداف بسیار گسترده و بلندپروازانه آغاز کردند؛ از جمله نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران، قطع حمایت تهران از مقاومت در منطقه و حتی ایجاد زمینه برای تغییر رژیم.

با این حال، به نوشته این تحلیل، پس از ماه‌ها درگیری پرهزینه، نتیجه نهایی فاصله زیادی با اهداف اولیه دارد و روند مذاکرات فعلی نیز به سمت توافقی پیش می‌رود که بسیار محدودتر و ضعیف‌تر از آن چیزی است که در ابتدا اعلام شده بود.