جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به نقش باورهای مذهبی خود در جریان جنگ با ایران گفت نظریه «جنگ عادلانه» در مسیحیت باعث شده در طول درگیری بارها از خود بپرسد آیا این جنگ از نظر اخلاقی و انسانی قابل توجیه بوده است یا نه؛ اظهاراتی که همزمان با ادامه مذاکرات آتش‌بس و اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه ان‌بی‌سی، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که شهرتش به‌عنوان یک سیاستمدار مخالف مداخله نظامی با حمایت او از جنگی که ترامپ علیه ایران آغاز کرد در تضاد قرار گرفته، اذعان کرد که باور‌های مذهبی‌اش در طول این درگیری بر روند فکری او تأثیر داشته است. او توضیح داد که نظریه جنگ عادلانه در مسیحیت رهبران را وادار می‌کند پرسش‌های بسیار دشواری درباره موجه بودن یک جنگ مطرح کنند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: «اما در بهترین حالت، این نظریه شما را مجبور می‌کند پرسش‌های درستی مطرح کنید؛ بنابراین من دائماً از خودم می‌پرسم: آیا این اقدام موجه است؟ آیا اخلاقی است؟ آیا این کار درستی است؟ و این مسئله باید برای رهبران سیاسی نوعی محدودیت ایجاد کند، همان‌طور که باید چنین باشد.

ترامپ و ونس همانطور که برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند در ابتدا نسبت به آغاز حمله تردید داشته‌اند، این جنگ را با این استدلال توجیه کرده‌اند که هدف آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

با این حال، تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ روز سه‌شنبه همچنان با ابهام روبه‌رو بود و ایران آمریکا را به نقض شرایط آتش‌بس متهم کرد.

ونس که در مذاکرات مربوط به دستیابی به صلح نیز نقش داشته، مدعی شد: بسیار امیدوار است که ایران در هر توافقی متعهد شود به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نرود.

او در ادامه اظهارات متناقض مقامات آمریکایی افزود: فکر می‌کنم پرسش دشوارتر این است که آیا ایران با سازوکار‌های نظارتی و اجرایی لازم موافقت خواهد کرد یا نه؛ سازوکار‌هایی که به ما اطمینان بدهد در آینده توافق را نقض نخواهد کرد.

رئیس جمهوری آمریکا ۲۳ می ۲۰۲۶ برابر با دوم خرداد ۱۴۰۵ ادعا کرد: یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و ایران تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن است و جنبه‌ها و جزییات نهایی توافق در دست بررسی است و بزودی اعلام خواهد شد.

«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که دو طرف در مرحله نهایی‌سازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است.

وی تصریح کرد که پایان تعرضات دریایی آمریکا، که واشنگتن از آن با عنوان محاصره دریایی یاد می‌کند، و آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این یادداشت تفاهم است.

این درحالی است که سرلشکر پاسدار علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، هفته گذشته با هشدار جدی به آمریکا و هم‌پیمانان صهیونیست آن، بر آمادگی بی‌سابقه نیرو‌های مسلح ایران برای مقابله با هرگونه تهدید تاکید کرد.