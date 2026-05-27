کد خبر: 1360511
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تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶
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سید عمار حکیم در نماز عید قربان: منطقه به گفت‌و‌گو و دوری از تنش نیاز دارد

سید عمار حکیم در نماز عید قربان: منطقه به گفت‌و‌گو و دوری از تنش نیاز دارد «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در خطبه‌های نماز عید سعید قربان در بغداد بر حفظ ثبات منطقه، امنیت عراق و حمایت از سازمان الحشد الشعبی تاکید کرد و گفت: منطقه بیش از هر زمان دیگری به حکمت، گفت‌و‌گو و دوری از جنگ و تنش نیاز دارد و ثبات منطقه تنها از مسیر مسئولیت مشترک و ایجاد پل‌های همکاری میان ملت‌ها و کشور‌ها محقق می‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از کانال دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم امروز چهارشنبه در سخنان خود افزود که عراق و ملت‌های منطقه هزینه‌های سنگینی بابت جنگ‌ها و درگیری‌ها پرداخته‌اند و مسئولیت اخلاقی و ملی همه طرف‌ها، حمایت از روند‌هایی است که ملت‌ها را از تنش دور و به ثبات و تفاهم نزدیک کند.

به گزارش ایرنا، رهبر جریان حکمت ملی عراق بر موضع ثابت عراق در احترام به حاکمیت کشور‌ها تأکید کرد و گفت: بغداد مخالف استفاده از خاک عراق به‌عنوان سکویی برای هرگونه حمله یا تهدید علیه کشور‌های همسایه است و عراق باید عامل ثبات، توازن و همکاری باشد، نه میدان درگیری و تسویه‌حساب.

سید عمار حکیم خطاب به کشور‌های عربی و اسلامی گفت: عراق حامل پیام خیر، همکاری و احترام متقابل است و ثبات منطقه تنها از مسیر مسئولیت مشترک و ایجاد پل‌های همکاری میان ملت‌ها و کشور‌ها محقق می‌شود.

برپایه این گزارش، سید عمار حکیم امنیت عراق را مسئولیتی ملی و مشترک دانست و بر اهمیت حمایت از نهاد‌های امنیتی عراق از جمله ارتش، پلیس، الحشد الشعبی و پیشمرگه و توسعه توانمندی‌های آنان برای مقابله با تروریسم، جرائم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر تأکید کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین با تأکید مجدد بر ضرورت حفظ استقلال، ثبات و توازن عراق گفت: دور نگه داشتن این کشور از پیامد‌های درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مسئولیتی مشترک است که تنها از مسیر حکمت، وحدت موضع و تقویت حکومت تحقق می‌یابد.

سید عمار حکیم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رأی اعتماد پارلمان عراق به دولت «علی الزیدی» و انتخاب نخستین مجموعه از وزرای کابینه، ابراز امیدواری کرد که روند تکمیل کابینه در روز‌های آینده با رأی اعتماد به شخصیت‌های کارآمد و متناسب با مقتضیات مرحله کنونی تکمیل شود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اعلام حمایت کامل از عوامل موفقیت دولت، تأکید کرد که موفقیت نهاد‌های حکومتی به معنای موفقیت عراق است و تقویت ثبات کشور، مسئولیتی ملی و مشترک برای همه جریان‌های سیاسی به شمار می‌رود.

حکیم همچنین با اشاره به چالش‌های اقتصادی عراق و پیامد‌های تنش‌های منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی بر اقتصاد جهانی، خواستار تقویت طرح‌های اصلاحات مالی، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین جایگزین‌های راهبردی برای حمایت از اقتصاد ملی و حفظ ثبات مالی شد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان بر اهمیت وحدت صف ملی و به‌ویژه وحدت چارچوب هماهنگی شیعیان در این کشور تأکید کرد و آن را نماد اراده سیاسی پخته برای حفظ ثبات کشور در شرایط حساس و پیچیده کنونی دانست.

برچسب ها: عمار حکیم ، عید قربان ، حشد الشعبی
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