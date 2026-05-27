معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با دبیرکل سازمان ملل بر لزوم اصلاحات جامع ساختار سازمان ملل با در نظر گرفتن اصول برابری حاکمیت، شفافیت، شمول و اجماع گسترده بین کشور‌های عضو تاکید کرد.

جوان آنلاین: از روابط عمومی دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، سناتور محمد اسحاق دار که برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک بسر می‌برد با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل دیدار و از تعهد پایدار دبیرکل به منشور سازمان ملل و چندجانبه‌گرایی نیز حمایت قوی او از پاکستان تقدیر کرد.

به گزارش ایرنا، اسحاق دار گفت: منافع و اولویت‌های کشور‌های در حال توسعه باید همچنان در دستور کار اصلاحات در سازمان ملل قرار گیرد. تقویت پیشگیری از درگیری، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و تلاش‌های حفظ و ایجاد صلح مطابق با واقعیت‌های جهانی در حال تحول بسیار حائز اهمیت است.

وی با تکرار موضع دیرینه پاکستان در مورد اصلاحات شورای امنیت، بر لزوم یک فرآیند اصلاحات جامع مبتنی بر اصول برابری حاکمیت، شفافیت، شمول و اجماع گسترده بین کشور‌های عضو تاکید کرد.

وزیر خارجه پاکستان افزود که این اصول فقط از طریق اضافه شدن اعضای منتخب قابل حفظ است.

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اسحاق دار، پیرامون تحولات جنوب آسیا، نگرانی خود را از آنچه پاکستان اظهارات تحریک‌آمیز سران هند و تضعیف ثبات منطقه‌ای می‌خواند، ابراز کرد.

وی همچنین تصمیم هند برای تعلیق پیمان آب را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و هنجار‌های تعیین‌شده حاکم بر روابط بین دولتی خواند.

معاون نخست وزیر پاکستان گفت: مناقشه کشمیر همچنان مساله اصلی بین پاکستان و هند است و حل عادلانه آن، مطابق با قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت و آرمان‌های مردم کشمیر، برای صلح پایدار در جنوب آسیا ضروری تلقی می‌شود.

وی اظهار داشت: افغانستانی آرام و باثبات همچنان برای ثبات منطقه‌ای حیاتی است. با این حال، ما نگرانی عمیق خود را از ادامه استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی علیه پاکستان ابراز می‌کنیم و بر عزم خود برای حفظ امنیت ملی و محافظت از شهروندان مان مطابق با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل تاکید داریم.

وی درباره اوضاع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نیز گفت: ما متعهد به حمایت بی دریغ از ملت فلسطین و مبارزه مشروع آنها برای تعیین سرنوشت و تشکیل کشور هستیم.

در این جلسه، گوترش از مشارکت فعال پاکستان در سازمان ملل و حمایت مداوم آن از صلح و امنیت بین‌المللی از جمله از طریق دیپلماسی و تلاش‌های صلح سازمان ملل، قدردانی کرد.