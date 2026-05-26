جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس نیز به نقل از یک منبع که آن را آگاه خواند، اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا در تماس تلفنی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت‌و‌گو کرده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نتانیاهو دقایقی پیش نشست کابینه کوچک امنیتی اسرائیل (کابینت) را برای انجام این تماس تلفنی ترک کرده است.

این تماس تلفنی درحالی انجام می‌شود که دیروز دوشنبه شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو نگران توافق ایران و آمریکا و همچنین مذاکرات آنهاست.

این شبکه اعتراف کرد که در حال حاضر اسرائیل فاقد قدرت مانور لازم برای تأثیرگذاری بر تصمیمات ترامپ است.