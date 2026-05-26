رئیس‌جمهور عید قربان را تجلی‌گاه شکوهمند تعبد، ایثار و تسلیم در پیشگاه حق تعالی دانست و بر نقش عینی این عید در تقویت پایداری ملت ایران در برابر تهدیدات و هجمه‌ها تأکید کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیام تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان، این عید بزرگ را رمز عبور آگاهانه انسان از دلبستگی‌های دنیوی و تن دادن به ابتلائات بزرگ برای نیل به افق‌های روشن رستگاری دانست و تصریح کرد: در جهان پرتلاطم امروز که آتش ظلم، اشغالگری و زیاده‌خواهی مستکبران زمانه افروخته است، عید قربان پیام رسای کرامت، آزادگی و نهراسیدن از فرعون‌های زمانه است.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه امت اسلامی می‌داند گشوده‌شدن دروازه‌های نصرت الهی، در گرو وفاق، اعتصام به حبل‌الله و ایستادگی همه‌جانبه در برابر جبهه کفر و بی‌عدالتی است افزود: جمهوری اسلامی ایران، در عین آنکه دست برادری و تعامل عزتمندانه را به سوی آنان دراز می‌کند، در صیانت از وجب به وجب این خاک پاک و حراست از اقتدار ملی خویش، ذره‌ای تردید به خود راه نخواهد داد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«لَنْ یَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلکِنْ یَنَالُهُ التَّقْوَی مِنْکُمْ»

فرارسیدن عید سعید قربان؛ تجلی‌گاه شکوهمند تعبد، مطلع نورانی ایثار و عالی‌ترین جلوه تسلیم در پیشگاه حضرت حق را به ملت سرافراز ایران و آحاد امت بزرگ اسلامی صمیمانه تهنیت می‌گویم.

عید قربان، رمز عبور آگاهانه انسان از دلبستگی‌های دنیوی و تن دادن به ابتلائات بزرگ برای نیل به افق‌های روشن رستگاری است. شیخ‌الانبیاء و پدر توحید، حضرت ابراهیم خلیل‌الله (ع)، در این روز عظیم به بشریت آموخت که ایمان راستین نه در گفتار، بلکه در پایداری در غایت سختی‌ها، ایستادگی بر سر حق و قربانی کردن عزیزترین تعلقات در پای اراده الهی محک می‌خورد.

امروز، آموزه حیاتی عید قربان برای ملت بزرگ ایران، بیش از هر زمان دیگری معنایی عینی و سترگ یافته است؛ در ایستگاهی از تاریخ که میهن عزیز ما در برابر تحریم‌ها و هجمه‌ها و شداید ظالمانه ایستاده است، مفهوم عید قربان در سیمای پرصلابت خانواده‌های شهدا، در پایمردی رزمندگان غیور و در صبر و همدلی بی‌بدیل این ملت متجلی است. همه ما امروز در حال مشق همان مکتب ابراهیمی هستیم و با ایستادگی مدبرانه، انسجام هوشیارانه و جان‌فشانی مجاهدانه برای بقای استقلال، عزت و امنیت کشور می‌کوشیم.

در جهان پرتلاطم امروز که آتش ظلم، اشغالگری و زیاده‌خواهی مستکبران زمانه افروخته است، عید قربان پیام رسای کرامت، آزادگی و نهراسیدن از فرعون‌های زمانه است. امت اسلامی می‌داند که گشوده‌شدن دروازه‌های نصرت الهی، در گرو وفاق، اعتصام به حبل‌الله و ایستادگی همه‌جانبه در برابر جبهه کفر و بی‌عدالتی است و جمهوری اسلامی ایران، در عین آنکه دست برادری و تعامل عزتمندانه را به سوی آنان دراز می‌کند، در صیانت از وجب به وجب این خاک پاک و حراست از اقتدار ملی خویش، ذره‌ای تردید به خود راه نخواهد داد.

این‌جانب با تکریم مجدد این عید کبیر، یاد و خاطره حماسه‌سازان وطن، شهیدان والامقام جنگ تحمیلی سوم خصوصا امام شهید انقلاب اسلامی و تمامی مجاهدانی که جان عزیز خویش را قربانی امنیت و سرافرازی ایران اسلامی کردند، گرامی می‌دارم. از آستان پروردگار مقتدر متعال مسئلت دارم که در سایه طاعت و پایداری، فتح و ظفر و آرامش و شکوفایی روزافزون را نصیب این ملت خستگی‌ناپذیر و پایدار گرداند.