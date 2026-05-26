جوان آنلاین: «غالب ابوزینب» عضو شورای سیاسی حزبالله اعلام کرد: ایران از طریق واسطهها به واشنگتن پیام داده است که در صورت عملی شدن تهدیدات اسرائیل علیه بیروت و ضاحیه، کل مسیر مذاکرات نابود خواهد شد.
به گزارش تسنیم، غالب ابوزینب تاکید کرد: ایران بر حضور لبنان در هرگونه توافق نهایی و پایان جنگ اصرار دارد.
وی افزود: دولت آمریکا پوشش کاملی برای تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان ایجاد کرده است.
عضو شورای سیاسی حزبالله تاکید کرد: تحریمهای اخیر آمریکا، ابزاری برای فشار بر «نبیه بری» جهت پذیرش مذاکرات مستقیم است.