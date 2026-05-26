جوان آنلاین: فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که پروژه آزادی هنوز از سرگرفته نشده و نیروهای آمریکایی در حال حاضر هیچ کشتی تجاری را در تنگه هرمز همراهی نمیکنند.
به گزارش فارس، ساعتی پیش بود که روزنامه والاستریتژورنال مدعی شده بود نیروی دریایی آمریکا در اقدامی تازه، عملیات اسکورت و پشتیبانی عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز را از سر گرفته است.
این عملیات احیای برنامه موسوم به «پروژه آزادی» (Project Freedom) است که چند وقت پیش توسط ترامپ اعلام شد، اما تنها پس از گذشت ۳۶ ساعت متوقف شد.
یک مقام آمریکایی نیز به شبکه خبری الجزیره گفت که گزارشها درباره اسکورت کشتیهای تجاری توسط نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز صحیح نیست و ارتش آمریکا در حال حاضر هیچ کشتی را در این تنگه همراهی نمیکند.