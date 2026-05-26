جوان آنلاین: راضیه حنطوشزاده با ابراز خرسندی از روند رو به رشد وضعیت اهدای عضو در ایران اظهار کرد: شاخص اهدای عضو (PMP) در کشور سالانه در حال ارتقا و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی هستیم.
به گزارش ایرنا، وی عنوان کرد: شاخص اهدای عضو از موارد مرگ مغزی، یک معیار بینالمللی برای سنجش غنای فرهنگی هر کشور در این حوزه است؛ به گونهای که این عدد در کشوری پیشرو در ین حوزه مانند اسپانیا به ۵۰ رسیده و در ایران نیز با رشدی مداوم، به عدد ۱۵ دست یافتهایم که جایگاه برترینهای منطقه را برای ما به ارمغان آورده است.
وی با تبیین تفاوت آمارها در پهنه جغرافیایی کشور، خاطرنشان ساخت که در برخی شهرها و دانشگاههای علوم پزشکی، شاخص اهدای عضو حتی به عدد ۵۰ نیز میرسد، اما به دلیل برخی موانع فرهنگی در بعضی مناطق دیگر که بدلیل عدم تایل به هدایت عضو، میانگین کشوری تعدیل میشود.
حنطوشزاده تأکید کرد: هیچ ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد و تنها نیازمند تقویت باورهای اخلاقی و روحی برای عبور از این موانع فرهنگی هستیم.
کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفتوگو با اعضای خانواده درباره تصمیم به اهدای عضو را یک راهبرد کلیدی دانست و افزود: از آنجا که در ایران طبق موازین شرعی و قانونی، رضایت اولیای دم الزامی است، آگاهی خانواده از آرزو و تصمیم قبلی و قلبی فرد متوفی، فرآیند رضایتدهی را تسهیل میکند.
وی اهدای عضو را فراتر از یک شعار و به مثابه «چراغ جادویی» برای تحقق آرزوهای خانوادههای دردمند توصیف کرد که میتواند پدری بیمار یا فرزندی رنجور را به آغوش زندگی و اعتبار اجتماعی بازگرداند.
حنطوشزاده با اشاره به گستره سنی اهداکنندگان و گیرندگان عضو، یادآور شد که از کودکان دو ساله تا سالمندان بالای ۷۰ سال در زمره اهداکنندگان بودهاند.
وی هشدار داد که اگرچه در مورد کلیه، درمان جایگزین (دیالیز) تا سالها وجود دارد، اما در مورد ارگانهای حیاتی نظیر قلب، کبد و ریه، لیستهای انتظار عمدتاً شامل جوانان زیر ۵۰ سال است که عدم پیوند به موقع، جان آنها را به طور جدی تهدید میکند.
حنطوش زاده به پیشرفتهای علمی ایران در حوزه پیوند اشاره کرد و گفت: اگرچه پیوند کبد سالها پیش از شیراز آغاز شد، اما امروز دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، تبریز، مشهد و اصفهان به توانمندیهای بالایی در این زمینه دست یافتهاند.
وی با بیان اینکه پیوند کلیه به دلیل ماهیت این عضو، بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است، تأکید کرد: نرخ موفقیت پیوندها و میزان عدم پسزدگی ارگان در ایران، کاملاً با میانگینهای جهانی همخوانی داشته و جزو پیوندهای موفق در دنیا محسوب میشود.
وی، ۲ پیام کلیدی وزارت بهداشت را «درک اهدای عضو به عنوان ابزاری برای تحقق کار خدا در زمین» و «ضرورت گفتگوی صریح میان اعضای خانواده درباره این اقدام حیاتبخش» عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که با افزایش آگاهی عمومی، دیگر هیچ عضو سالمی زیر خاک نرود در حالی که بیماران بسیاری چشمانتظار دریافت عضو هستند.