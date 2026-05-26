جوان آنلاین: رسانههای عبری زبان روز سهشنبه اعلام کردند که «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ این رژیم رایزنیهای امنیتی درخصوص لبنان و ایران انجام دادند.
به گزارش ایسنا، شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی گزارش داد که ارتش رژیم اشغالگر به شمال خط زرد در جنوب لبنان با هدف از بین بردن پهپادهای حزبالله یورش برد.
پیش از این یک مسئول امنیتی اسرائیلی گفته بود که ارتش یک گردان دیگر را به لبنان آورده است.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده بود که ارتش آماده کردن نظامیان خود با هدف تشدید تجاوزات در لبنان را آغاز کرده است.
رژیم صهیونیستی از روز گذشته با دستور نتانیاهو حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است.