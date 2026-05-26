اردوغان: مذاکرات را برای دستیابی به نتیجه مثبت کمک خواهیم داد

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، اردوغان در گفتگوی تلفنی با «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور کشورمان اعلام کرد که این کشور به مذاکرات با هدف دستیابی به نتیجه مثبت به کمکهای خود در این زمینه ادامه خواهد داد.
به گزارش ایرنا، رئیسجمهور ترکیه روز گذشته نیز در جریان یک تماس تلفنی با «هیثم بن طارق» سلطان عمان به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان، روابط دوجانبه میان دو کشور و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
اردوغان در این گفتوگو تاکید کرد که شعلهور شدن هرگونه جنگ جدید در منطقه به مصلحت هیچکس نخواهد بود و حمایت از تلاشهای دیپلماتیک در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد که کشورش دوشادوش «کشورهای برادر در منطقه»، تمام تلاش خود را برای دستیابی به یک صلح پایدار به کار بسته است.
اردوغان در ادامه افزود: آنکارا همواره برای برقراری صلح و ثبات در فلسطین تلاش میکند و به ارائه تمامی حمایتهای ممکن در تمامی محافل بینالمللی جهت صیانت از حقوق ملت فلسطین ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور ترکیه همچنین در این تماس تلفنی، پیشاپیش فرارسیدن عید سعید قربان را به سلطان هیثم بن طارق تبریک و تهنیت گفت.