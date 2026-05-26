رئیس پلیس راه استان گیلان از اعمال محدودیت ترافیکی در محور قدیم رشت به قزوین و آستارا به اردبیل و بالعکس به مناسبت عید سعید قربان خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ جاور صفاری اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن عید قربان، وضعیت تردد و اقدامات کنترلی ترافیک و ارتقاء ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور و سایل نقلیه بویژه مبادی ورودی و خروجی استان گیلان محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های قدیم رشت به قزوین و آستارا اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

به گزارش هر، وِی افزود: تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حامل مواد سوختی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه شنبه پنجم خرداد؛ روز‌های چهارشنبه و جمعه مورخ ششم و هشتم خرداد ۱۴۰۵ از ساعت هشت صبح تا ۲۴ در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان گیلان تصریح کرد: همچنین در محور اردبیل به آستارا و بالعکس تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حامل مواد سوختی از ساعت هشت صبح تا ۲۴ روز‌های چهارشنبه و جمعه ششم و هشتم خرداد ۱۴۰۵ ممنوع است.