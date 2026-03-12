خلیل قاسملو روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار با اشاره به شرایط خاص کشور و لزوم تقویت آرامش و اطمینان در جامعه اظهار داشت: با توجه به تکرار تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین اینکه خسارتهای ناشی از جنگ در اغلب بیمهنامهها جزو استثنائات محسوب میشود، لازم است صنعت بیمه برای حمایت از مردم و فعالان اقتصادی تمهیدات لازم را اتخاذ کند.
وی افزود: بر این اساس، امکان ارائه پوشش خسارتهای ناشی از جنگ در برخی رشتههای بیمهای از جمله بیمهنامههای آتشسوزی منازل مسکونی، بیمه بدنه خودرو، بیمه درمان تکمیلی، بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی و بیمههای زندگی فراهم شده است.
قاسملو گفت: همچنین موافقت اولیه بیمه مرکزی برای صدور بیمه نامههای صنعتی و غیر صنعتی ناشی از خسارات جنگ انجام گرفته که پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه توسط آن نهاد و شرکتهای مختلف بیمه، اطلاع رسانی خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: در صورت صدور بیمهنامه در رشتههای مذکور و ارائه پوشش خسارت جنگ از سوی شرکتهای بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز متناسب با سهم اتکایی اجباری خود، در پرداخت خسارتهای مربوط مشارکت خواهد داشت.
قاسملو تصریح کرد: همچنین در صورتی که شرکتهای بیمه برای رشتههای یاد شده درخواست دریافت پوشش اتکایی اختیاری از بیمه مرکزی داشته باشند، این نهاد همکاری لازم را انجام خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: البته شرکتهای بیمه پیش از صدور بیمهنامه با پوشش جنگ باید در خصوص نرخ و شرایط این پوشش بیمهای، موافقت معاونت اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اخذ کنند تا فرآیند صدور بیمهنامهها مطابق ضوابط و مقررات انجام شود.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان تأکید کرد: اتخاذ چنین تدابیری میتواند نقش مهمی در تقویت اطمینان خاطر مردم، پایداری فعالیتهای اقتصادی و افزایش تابآوری جامعه در شرایط خاص داشته باشد.