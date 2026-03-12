استانداران با تمام ظرفیت از تجمعات مردمی بیعت حمایت کنند

جوان آنلاین: عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور روز پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: محمدرضا عارف در تماس تلفنی با استانداران برخی استانها تأکید کرد: حضور مردم در خیابانها برای سوگواری رهبر شهید انقلاب، بیعت با آیت الله سید مجتبی خامنهای و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا نشان میدهد ملت ایران در بزنگاههای تاریخی هوشیارانه در صحنهاند.
به گزارش مهر، وی در پایان مطلب خود آورده است: معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت حضور مردم در خیابانها در این روزها و شبها، از استانداران خواست با تمام ظرفیت از تجمعات مردمی بیعت حمایت کنند، چرا که حضور آگاهانه مردم همواره پشتوانه اصلی امنیت و اقتدار ایران بوده است.