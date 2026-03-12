تمهیدات فعالیت بورس در هفته آینده

جوان آنلاین: سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: به منظور مدیریت مطلوب‌تر بازار ابزار‌های مختلف بازار سرمایه، جلسات متعددی با حضور اعضای هیئت‌مدیره و مدیران سازمان بورس و مدیران عامل ارکان بازار برگزار شده است.

‌

به گزارش تسنیم، در این جلسات که طی ۱۰ روز گذشته به‌صورت مداوم برگزار شده و بعضاً تا پس از افطار نیز ادامه داشته است، سیاست‌های مدیریت بازار در روز‌های جنگ و پس از آن مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت تا امکان مدیریت شرایط و بازگشایی تدریجی ابزار‌های بازار با کمترین ریسک احتمالی فراهم شود.

‌

بر مبنای تصمیمات اتخاذشده در این جلسات، صندوق‌های صدور و ابطالی سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت به فعالیت خود در این ایام ادامه دادند و از روز ۱۶ اسفند نیز معاملات صندوق‌های قابل معامله در بورس و فرابورس نیز از سر گرفته شد.

‌

در همین حال، معاملات کالایی بورس‌های کالا و انرژی نیز در هفته جاری از سر گرفته شده و اوراق تسهیلات مسکن، انواع اوراق دولتی، شرکتی و… در بورس‌ها مجدداً معامله شدند.

‌

در این جلسات، برای هفته آینده که هفته پایانی سال است نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

‌

در این جلسات با مرور تجربیات جنگ ۱۲ روزه، چگونگی مدیریت بازار سهام پس از بازگشایی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.