سقف کارت به کارت در بانک ملی افزایش یافت

جوان آنلاین: بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک ملی، از امروز - پنجشنبه ۲۱ اسفند - سقف کارت به کارت خودپردازهای بانک ملی از ۱۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است همچنین انتقال وجه از کارت به حساب نیز در خودپردازهای بانک ملی به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش ایرنا، از امروز ایرانچکهای ۵۰۰ هزار تومانی در دستگاههای خودپرداز این بانک قرار گرفته است و مردم میتوانند از با مراجعه به خودپردازهای این بانک، آن را دریافت کنند.
بر اساس آخرین اطلاعات، از صبح امروز ۱۵۰ میلیون تراکنش موفق در شعب بانک ملی ایران ثبت شده و این در حالیست که ۴۰ درصد از شعب این بانک برای خدمت رسانی به مردم فعال هستند.
پیگیریها از بانک ملی ایران حاکی از آن است که اکنون نسخه وب نرم افزار بام فعال است و اپلیکیشن آن نیز به زودی وصل میشود.