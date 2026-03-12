اعلام تمهیدات انتظامی-ترافیکی ویژه روز جهانی قدس

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور روز پنجشنبه درخصوص راهپیمایی روز جهانی قدس اعلام کرد: این مراسم، از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۴ در مبادی تعیین شده و پس از طی مسیر در میعادگاه نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: بدین منظور محدودیت تردد از ساعت هشت صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ «مرحله اول» از شمال بلوار کشاورز، از جنوب خیابان شهید نظری، از شرق خیابان ولیعصر (عج) و از غرب خیابان کارگر اجرا می‌شود.

سردار موسوی پور مرحله دوم محدودیت تردد را از شمال بلوار خیابان فاطمی، از جنوب خیابان جمهوری، از شرق خیابان شهید قرنی، از غرب خیابان قریب و زارع همچنین «مرحله سوم» را از شمال خیابان شهید مطهری «بزرگراه شهدای گمنام» از شرق خیابان مفتح و سعدی، از جنوب خیابان جمهوری اسلامی و از غرب بزرگراه چمران، بزرگراه نواب اعلام کرد.

وی افزود: ممنوعیت توقف از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ نیز درهر دو مسیر بلوار کشاورز حدفاصل میدان‌ولیعصر (عج) تا تقاطع کارگر، خیابان‌های ولیعصر (عج) حدفاصل خیابان جمهوری تا میدان ولیعصر (عج)، کارگر حدفاصل جمهوری تا میدان انقلاب، کارگر حدفاصل میدان انقلاب تا بلوارکشاورز، فلسطین حدفاصل تقاطع خیابان انقلاب تا بلوار کشاورز، خیابان قدس حدفاصل تقاطع خیابان انقلاب تا بلوار کشاورز، ۱۶ آذر حدفاصل تقاطع خیابان انقلاب تا بلوار کشاورز، دانشگاه و ابوریحان حدفاصل خیابان انقلاب تا خیابان جمهوری اسلامی، کلیه‌معابر جنوبی خیابان انقلاب حدفاصل ولیعصر (عج) تا میدان انقلاب به شعاع ۵۰ متر، طالقانی حدفاصل تقاطع خیابان قدس تا خیابان ولیعصر (عج)، کلیه معابر اصلی و فرعی محیط پیرامونی خیابان دانشگاه تهران برابر طرح انتظامی ترافیکی نماز جمعه اجرا می‌شود.

سردار موسوی پور در خصوص مسیر‌های جایگزین نیز گفت: از شمال بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید حکیم، از جنوب خیابان امام خمینی (ره) بصورت شرقی-غربی و خیابان جمهوری بصورت غربی- شرقی، خیابان شهید گمنام شمال، بزرگراه شهید چمران شمال به جنوب و جنوب به شمال، مفتح شمال به جنوب و بزرگراه امام علی (ع) هردو مسیر است.

سردار موسوی پور خاطر نشان کرد: به منظور سهولت تردد شهروندان، پیش بینی محل توقف اتوبوس‌های شرکت واحد و تاکسیرانی نیز شده است.

وی در خصوص محل پارک خودرو‌های شخصی گفت: محل‌های پیش بینی شده جهت پارک خودرو‌های شخصی با چینش مورب به این ترتیب است خیابان طالقانی حدفاصل تقاطع حافظ به سمت شرق تا خیابان شریعتی، چینش مورب در طول خیابان فاطمی، چینش مورب در طول خیابان جمهوری، طول خیابان حجاب و معابر شرقی، طول خیابان لبافی نژاد و معابر خارج از مرحله اول است.

سردار موسوی پور بیان کرد: پیش بینی محل‌های توقف موتورسیکلت‌های نمازگزاران در خیابان حجاب حدفاصل خیابان فاطمی تا درب شرقی پارک لاله، پارکینگ لاله در خیابان فاطمی مقابل پارک لاله، کلیه معابر جنوبی منتهی به خیابان انقلاب حدفاصل خیابان ولیعصر (عج)، پارکینگ‌های حافظ و علاء الدین در تقاطع‌های جمهوری-حافظ و حافظ-کریمخان، خیابان ولیعصر (عج) حدفاصل خیابان انقلاب تا میدان ولیعصر (عج) در داخل پهلوگاه‌های پارک موتورسیکلت، خیابان نصرت حدفاصل خیابان جمالزاده شمالی تا خیابان کارگر شمالی و پارکینگ کاوه واقع در تقاطع خیابان آزادی-کاوه است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به شهروندان تهرانی و حاضران در مراسم توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه «اتوبوس، تاکسی و مترو» استفاده کنند.