زخمی شدن بیش از ۲۷۰۰ صهیونیست در حملات موشکی ایران

جوان آنلاین: وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه در گزارشی بدون اشاره واقعی به میزان تلفات صهیونیستها مدعی شد از زمان آآغاز جنگ ایران تاکنون ۲۷۴۵ شهرک نشین صهیونیستی تحت درمان قرار گرفتهاند که حال ۸۵ نفر از آنان همچنان تحت درمان هستند.
ین وزارتخانه افزود طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۹ شهرک نشین صهیونیست تحت درمان قرار گرفتهاند.
منابع خبری امروز از فعال شدن آژیرهای هشدار در تلآویر و قدس اشغالی خبر دادند.
جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای هشدار در تلآویو و شهرکهای صهیونیستنشین در قدس اشغالی بعد از رصد موشکهای ایران فعال شد.