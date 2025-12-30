برف شمال تهران را سفید پوش کرد

جوان آنلاین: از سحرگاه امروز، بارش برف در مناطق ۱، ۲، ۴ و ۵ تهران آغاز شد و در سایر نقاط پایتخت نیز باران بارید.
مدیر خدمات شهری شهرداری تهران، علیرضا جعفری، میگوید که تمامی نیروهای خدمات شهری در حالت آمادهباش هستند.
به گفته وی، از دو روز پیش سامانه بارشی وارد کشور شده و از صبح دیروز این سامانه به تهران رسیده است؛ بارش برف و باران باعث شسته شدن آلودگی هوا و قرار گرفتن کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول شده است.
مدیر خدمات شهری شهرداری تهران همچنین اعلام کرد: عملیات شنپاشی و نمکپاشی در معابر انجام شده و ماشینهای برفروب نیز در آمادهباش کامل قرار دارند. برنامهریزیهای لازم برای مدیریت بارش برف انجام شده تا شهروندان با مشکلی مواجه نشوند.