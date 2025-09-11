جوان آنلاین: نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه با ۳۰۵ رأی موافق، ۱۵۱ رأی مخالف و ۱۲۲ رأی ممتنع، بر لزوم گشایش فوری گذرگاههای مرزی و پایان دادن به محاصره انسانی غزه که «موجب قحطی در شمال این منطقه شده است» تأکید کردند. قطعنامه همچنین خواستار بازگشت کامل اختیارات و منابع مالی آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) شد.
به گزارش ایرنا، پارلمان اروپا در این متن ضمن تأکید بر اینکه حق ادعایی رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود نمیتواند توجیهی برای اقدامات نظامی بیضابطه در غزه باشد، نسبت به ادامه عملیات نظامی و پیامدهای انسانی آن ابراز نگرانی کرد.
در بخش دیگری از این قطعنامه، پارلمان اروپا از تصمیم کمیسیون برای تعلیق بخشی از حمایتهای دوجانبه از رژیم صهیونیستی استقبال و خواستار تحقیق کامل درباره موارد نقض حقوق بینالملل و محاکمه عاملان آن شد. همچنین نمایندگان خواستار تحریم برخی وزرای کابینه رژیم صهیونیستی و شهرکنشینان شدند.
این نهاد اروپایی بر راهحل دودولتی بهعنوان «کلید دستیابی به صلح، امنیت اسرائیل و عادیسازی منطقهای» تأکید و تصریح کرد که کشورهای عضو باید در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گامهای دیپلماتیک عملی بردارند.
موضوع شناسایی کشور فلسطین در سالهای اخیر به یکی از محورهای مهم بحث در اروپا بدل شده است. پارلمان اروپا پیشتر نیز از اصل شناسایی فلسطین حمایت کرده بود، اما قطعنامه جدید بهطور مستقیم از دولتهای عضو میخواهد در این باره اقدام کنند. طی ماههای گذشته شماری از کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، ایرلند، نروژ و اسلوونی بهطور رسمی فلسطین را به رسمیت شناختهاند و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز اعلام کردهاند که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد این گام را برخواهند داشت.