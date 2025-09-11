آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ هزار نفر همچنان در پناهگاه‌های این نهاد در غزه در گرسنگی زندگی می‌کنند و از بیش از ۶ ماه پیش تاکنون هیچ‌گونه کمک بشردوستانه‌ای اجازه ورود به منطقه را نیافته است.

جوان آنلاین: به نقل از الشروق، آنروا تاکید کرد که همچنان در غزه حضور دارد و تیم‌های پزشکی این نهاد به ارائه مشاوره‌های بهداشتی به غیرنظامیان در این باریکه ادامه می‌دهند.

به گزارش ایرنا، این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» گزارش داد: بیش از ۱۰۰ هزار آواره همچنان در پناهگاه‌های این نهاد زندگی می‌کنند.

طبق این گزارش، آوارگان غزه «بسیار خسته و به‌شدت گرسنه» هستند و بیش از۶ ماه است که هیچ‌گونه کمک بشردوستانه‌ای اجازه ورود به منطقه را نیافته است.

آنروا با تأکید بر پایبندی خود به ادامه ارائه خدمات، با وجود چالش‌های انسانی بی‌سابقه تصریح کرد که آتش‌بس فوری به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.

این نهاد بین‌المللی امروز پنج‌شنبه با انتشار پیام دیگری اعلام کرد که عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در شهر غزه موجب آوارگی مردم شده است.

اونروا در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیس‌بوک هشدار داد: «مردم هیچ جایی برای رفتن ندارند، هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد و هیچ احدی در امنیت نیست.»

سازمان ملل متحد و نهاد‌های امدادرسانی روز چهارشنبه دستور رژیم صهیونیستی به فلسطینی‌ها برای ترک شهر غزه را مورد انتقاد قرار دادند و آن را «تنش‌آفرینی خطرناک» توصیف کردند.

رژیم صهیونیستی منطقه‌ای در جنوب نوار غزه را به‌عنوان «منطقه انسانی» تعیین کرده است، اما سازمان‌های امدادی اعلام کرده‌اند که اقدامات لازم برای تضمین امنیت در آن منطقه اتخاذ نشده و شرایط برای حفاظت از جان غیرنظامیان فراهم نیست.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری به منظور اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات وحشیانه نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.