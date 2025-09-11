کد خبر: 1317108
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۶
سیاست » اخبار کلی

سخنگوی کمیسیون انرژی: مجلس برنامه‌ای برای اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل ندارد/ هدر رفت ۲۵ درصدی در حوزه برق داریم

سخنگوی کمیسیون انرژی: مجلس برنامه‌ای برای اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل ندارد/ هدر رفت ۲۵ درصدی در حوزه برق داریم سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: شبکه انتقال ما حدود ۱۲ درصد و شبکه‌ی توزیع حدود ۱۵ درصد تلفات دارد و میانگین جهانی این رقم حدود ۵ درصد است. این در حالی است که هر یک درصد کاهش تلفات شبکه‌ای، معادل افزایش ۸۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید ماست.

جوان آنلاین: سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار، در خصوص ناترازی‌های موجود در حوزه‌ی انرژی، اظهار داشت: ریشه این ناترازی‌ها به این وزیر و دولت باز نمی‌گردد، بلکه حاصل ترک فعل‌ها و سوء نظارت‌هایی است که در گذشته صورت گرفته و ما را به وضعیت کنونی رسانده است. حل این مشکل نیز تدریجی خواهد بود و مستلزم اقداماتی جدی در حوزه‌های تولید، بهینه‌سازی مصرف و اقتصاد انرژی است که متأسفانه تا کنون کم‌کاری‌هایی در این زمینه‌ها وجود داشته است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: البته انتقاداتی نیز در خصوص ضرورت مدیریت بهینه‌تر در زمینه‌هایی مانند اعمال خاموشی‌ها، کاهش تلفات شبکه، توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر و ساماندهی ماینر‌ها و انشعابات غیرمجاز وجود دارد که این موارد را به دولت منعکس کرده‌ایم؛ اما با این حال، فضای کلی را به سمت استیضاح وزیر نمی‌بینم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مجلس در حال حاضر برنامه‌ای برای اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل ندارد، چرا که اختیار این موضوع در دست دولت است و مجلس در این زمینه ورود نمی‌کند. تنها برنامه‌ی موجود، عرضه‌ی بنزین سوپر با قیمت آزاد برای افرادی است که تمایل و توانایی استفاده از آن را دارند.

وی در رابطه با احتمال قطعی گاز و برق در زمستان هشدار داد: ما در زمستان گذشته برای تأمین برق با مشکل مواجه شدیم، چرا که اکثر نیروگاه‌های ما حرارتی و مبتنی بر گاز هستند و ما در تأمین گاز مورد نیاز آنها با چالش رو‌به‌رو بودیم. پیش‌بینی ما این است که اگر برنامه‌های کمیسیون برای تأمین گاز و افزایش ذخایر نفت و گاز و نفت کوره محقق شود، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما از طرفی، مصرف ما سالیانه در حال افزایش است و لذا پیش‌بینی می‌شود که مصرف در زمستان امسال نیز افزایش یابد. واقعیت موجود را نمی‌توان کتمان کرد و همچنان صرفه‌جویی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

سخنگوی کمیسیون انرژی در خصوص گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: دولت در ۱۱ ماه اخیر حدود ۸۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور افزوده است؛ اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که کشور‌هایی به سمت تجدیدپذیر‌ها رفته‌اند که ابتدا تکلیف مصرف خود را روشن کرده‌اند. یعنی تا زمانی که از طریق سازمان بهینه‌سازی مصرف، تکلیف بهینه‌سازی مصرف را مشخص نکنیم، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که با احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، تولید را افزایش دهیم؟ به باور من، پیش از هر اقدامی در حوزه‌ی تجدیدپذیرها، باید تکلیف بهینه‌سازی مصرف را مشخص کنیم، چرا که انرژی خورشیدی پرهزینه است و نباید به راحتی هدر رود. ما ۲.۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای توسعه‌ی ۷ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در نظر گرفته‌ایم.

سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین در خصوص میزان هدررفت در حوزه‌ی برق گفت: شبکه انتقال ما حدود ۱۲ درصد و شبکه‌ی توزیع حدود ۱۵ درصد تلفات دارد، در حالی که میانگین جهانی این رقم حدود ۵ درصد است. این در حالی است که هر یک درصد کاهش تلفات شبکه‌ای، معادل افزایش ۸۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید ماست.

