جوان آنلاین: ابراهیم قاسمپور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی، درباره انتقاد‌های صورت گرفته از تیم ملی بعد از بازی برابر تاجیکستان گفت: حضور در تورنمنت کافا هیچ بازدهی مثبتی برای تیم ملی نداشت. این درست است که خیلی از کشور‌ها حاضر نیستند با تیم ملی ما بازی دوستانه انجام دهند، ولی به هر حال می‌توان تا شروع جام جهانی دو سه بازی خوب برای تیم ملی تدارک دید. اگر می‌بینید این کار انجام نمی‌شود دلیلش نداشتن مدیریت قوی در فدراسیون است. این فدراسیون پول به اندازه کافی دارد و اگر نداشت شش میلیون یورو به مارک ویلمتوس خسارت نمی‌داد، ولی ترتیب دادن بازی‌های دوستانه هم مدیریت می‌خواهد. این آقایان سال‌هاست که در فدراسیون هستند، ولی بازدهی مثبتی نداشته‌اند.

به گزارش تسنیم، وی در ادامه در مورد صحبت‌های چند هفته پیش امیر قلعه‌نویی و دستیارانش که از پیشرفت تیم ملی حرف زده بودند، تأکید کرد: هیچ ماست فروشی نمی‌گوید که ماست من ترش است و این دوستان مجبورند از عملکرد خود دفاع کنند. بروید از کارشناسان و مربیان مختلف فوتبال ایران سؤال کنید و ببینید چند نفر می‌گویند عملکرد تیم ملی خوب بوده است. اگر بازی با تاجیکستان چند دقیقه دیگر ادامه داشت ممکن بود یک گل دیگر هم دریافت کرده و بازی را واگذار کنیم. در بازی با ازبکستان هم که تیم ملی باخت.

قاسمپور افزود: ما در خط حمله برنامه‌ای برای گل زدن نداریم و تنوع تاکتیکی نمی‌بینیم، در ساختار دفاعی و خط دفاعی هم ضعف داریم، ولی متأسفانه مربیان تیم ملی ضعف‌های فنی را قبول ندارند. اینکه مالکیت توپ داشته باشیم و پاس رو به عقب بدهیم چه فایده‌ای دارد؟ اعضای کادر فنی تیم ملی زیر بار مشکلات فنی تیم نمی‌روند و ما هم باید از تیم ملی تعریف کنیم تا خوش‌شان بیاید. ما دنبال غرض‌ورزی نیستیم، چون قرار نیست چیزی بگیریم و جای کادر فعلی به تیم ملی برویم، اگر انتقاد می‌کنیم، چون دوست داریم تیم ملی در بهترین شرایط باشد.

بازیکن پیشین تیم ملی راجع به اینکه آیا این تیم نسبت به گذشته پیشرفت فنی داشته است، گفت: خیر، پیشرفت که نداشتیم و اتفاقاً ضعیف‌تر از چند سال گذشته شدیم. ما فکری برای انتخاب جانشین برای این نفرات نکردیم. اگر الان طارمی و سردار آزمون نباشند چه کسی قرار است جای آنها بازی کند؟ در این مدتی که این کادر فنی هدایت تیم ملی را بر عهده گرفته، کدام بازیکن توسط این کادر به ترکیب اصلی تیم ملی اضافه شده است؟

قاسمپور همچنین خاطر نشان کرد: این بازیکنان سه سال پیش سرحال‌تر و جوان‌تر بودند، ولی الان ببینید که اینتر مهدی طارمی را کنار می‌گذارد و سردار آزمون مجبور است به فوتبال امارات برود. ما برنامه‌ریزی درستی در مورد انتخاب جانشین برای نفرات فعلی نداشتیم و به همین خاطر چهره جدیدی به تیم ملی اضافه نمی‌شود.

وی درباره اینکه آیا ایران می‌تواند در جام جهانی از گروه خودش صعود کند، یادآور شد: فیفا دنبال تجارت است و کیفیت فنی بازی‌های جام جهانی با ۴۸ تیم ضعیف‌تر خواهد شد. وقتی ۴۸ تیم در این جام هستند، صعود تیم ملی کار سختی نیست. دلیلش این نیست که ما قوی هستیم بلکه جام جهانی سختی و کیفیت خوب گذشته را نخواهد داشت.