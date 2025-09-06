خواهران منصوریان و دریایی قهرمان ووشوی جهان شدند

جوان آنلاین: در ادامه رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان در برزیل، صدیقه دریایی نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم ایران در دیدار فینال برابر سوده ناز گلی از ترکیه با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد. وی پیش از این برابر رقبای خود از مکزیک و ایتالیا صاحب برتری شده بود.

به گزارش ایسنا، سهیلا منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم نیز در دیدار نهایی مقابل روی پینگ چن از چین ۲ بر یک به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد. وی پیش از رسیدن به فینال مقابل نمایندگان برمودا و تونس صاحب برتری شده بود.

اما در وزن ۷۵ کیلوگرم، شهربانو منصوریان در دیدار فینال مقابل شی وانی از هند با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و برای ششمین مرتبه صاحب مدال طلای جهان شد. وی پیش از این مقابل نمایندگان مصر و آمریکا صاحب پیروزی شده بود.