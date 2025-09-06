وزیر کشور: اولویت را در توسعه حمل و نقل ریلی قرار دادیم

جوان آنلاین: «اسکندر مومنی» روز شنبه در حاشیه افتتاح فاز اول خط ۲ قطار شهری کرج در ایستگاه شهید سلطانی افزود: حمل و نقل ریلی سهم قابل توجهی در کاهش ترافیک و مشکلات زیست محیطی دارد بنابراین در اولویت کاری مدیریت شهری و وزارت کشور قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، وی از ویژگیهای خط ۲ قطار شهری کرج را اتصال به خط پنج متروی تهران خواند و گفت: این خط با ۲ رام قطار شروع کرده اوایل سال آینده رام دیگر اضافه خواهد شد.
مومنی یادآور شد: در خط ۲ قطار شهری کرج فاصله جابجایی مسافرها با افزایش رامها کاهش خواهد یافت.