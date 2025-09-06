جوان آنلاین: مسابقات بین‌المللی ستلایت ارومیه برگزار شد و عنوان قهرمانی به طا‌ها کارگرپور رسید.

به گزارش ایسنا، در این مسابقات ۲۶ شمشیرباز از ایران ۶ شمشیر باز از عراق و سه شمشیر باز از ترکیه حضور داشتند. رقابت فینال بین طا‌ها کارگرپور و نیما زاهدی برگزار شد و کارگر پور با نتیجه ۱۵ بر ۹ پیروز شد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

نیما زاهدی نایب قهرمان شد و احمدرضا شهمیری از ایران و برک از ترکیه مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی سابر ایران در این مسابقات غایب بود.

نتیجه به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی:

محمد فورکان کالندر از ترکیه ۱۳ - احمدرضا شهمیری از ایران ۱۵

عرفان شکوهی از ایران ۱۳ - نیما زاهدی از ایران ۱۵

برک از ترکیه ۱۵ - دانیال دانشمندی از ایران ۱۲

محمد مهدی شاکر از ایران ۷ - طا‌ها کارگرپور از ایران ۱۵

مرحله نیمه نهایی:

احمدرضا شهمیری از ایران ۱۰ - نیما زاهدی از ایران ۱۵

برک از ترکیه ۱۱ - طا‌ها کارگرپور از ایران ۱۵

فینال:

طا‌ها کارگرپور از ایران ۱۵- نیما زاهدی از ایران ۹