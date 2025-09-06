کد خبر: 1316378
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۱
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

روایت‌هایی از تنهایی، امید، کشف و تاریخ؛ در هفتمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه

روایت‌هایی از تنهایی، امید، کشف و تاریخ؛ در هفتمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه جلسه هفتم فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: هفتمین جلسه از دهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ با نمایش ۴ فیلم کوتاه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

در این جلسه از فصل دهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، فیلم‌های کوتاه «زمرد» ساخته مجتبی اسماعیل‌زاده، «کم‌وبیش نامرئی» ساخته ترانه اسماعیلیان، «کورسو» ساخته علی تصدیقی، «نیچیر» ساخته کیوان شمشیربیگی از ایران و فیلم کوتاه «عزیزم» ساخته کریستینا سانچز از کشور کلمبیا روی پرده می‌روند.

امیر قادری، منتقد سینما، کارشناس این جلسه از پاتوق فیلم کوتاه خواهد بود که پس از اکران آثار با کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده به گفت‌و‌گو می‌نشیند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ـ جلسه هفتم

زمرد

کارگردان: مجتبی اسماعیل‌زاده / تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوان – دفتر تهران، سینا شعربافی / بازیگران: مجتبی علیزاده، بهناز نادری، محسن حسن‌زاده

خلاصه داستان: زمرد که مدت‌هاست خودش را در خانه حبس کرده و از طریق شرکت در مسابقات پیامکی برنامه‌های تلویزیون و رادیو، روزگار می‌گذراند، به منظوری خاص تلاش می‌کند قد خودش را بلند و بلندتر کند.

کم‌وبیش نامرئی

کارگردان: ترانه اسماعیلیان / تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوانان ایران و رضا باستانی / بازیگران: مهرداد ضیایی، آناهیتا اقبال‌نژاد

خلاصه داستان: در یک آزمون، از یک شوهر و همسرش خواسته می‌شود که بداهه‌پردازی کنند. در این نقش‌آفرینی‌ها، کشفی رخ می‌دهد که رابطه آنها را به چیزی تبدیل می‌کند که هرگز نبوده است.

کورسو

کارگردان: علی تصدیقی / تهیه‌کننده: مهدی زندیه / بازیگران: پویان مکری، پریسا شاهولیان، نغمه فرنود

خلاصه داستان: مادری درگیر بیماری سرطان است و فیلم یک روز از زندگی این خانواده را روایت می‌کند که در کمال ناامیدی باز هم کورسوی امیدی را می‌بینند.

نیچیر

تهیه‌کننده و کارگردان: کیوان شمشیربیگی

خلاصه داستان: «نیچیر» (شکار) به روایت سینمای سنگی قنطوس؛ فرزند سنمار، معمار بزرگ دوره‌ی ساسانی می‌پردازد؛ هنرمندی که شاید در میانه مبهم تاریخ گم شده باشد.

عزیزم

کارگردان: کریستینا سانچز (کلمبیا)

خلاصه داستان: نینا باید در روز تولد خواهر ناتنی‌اش، با عدم اعتمادبه‌نفس خود و رابطه تیره و تاری که با پدرش دارد مواجه شود.

گفتنی است از این پس برنامه‌های پاتوق علاوه بر نمایش و نقد فیلم و حضور میهمانان ویژه، شامل معرفی کتاب‌های سینمایی به‌منظور گسترش مطالعات و شناخت عمیق‌تر سینما نیز خواهد بود.

هنرجویان و فعالان سینمای کوتاه و عموم مخاطبان برای پیش‌خرید بلیت کلیه آثار فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه (در بسته هشت‌ماهه) می‌توانند با عضویت در باشگاه مخاطبان انجمن سینمای جوانان ایران از تخفیف و مزایای عضویت در باشگاه برخوردار شوند.

