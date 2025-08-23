جوان آنلاین: متقاضیان پذیرش در رشته های با سوابق تحصیلی (مجموعههای بدون آزمون) کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ می توانند از دوشنبه سوم شهریور تا جمعه هفتم شهریورماه ۱۴۰۴ برای ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کنند.
متقاضیان پذیرش در رشته های با سوابق تحصیلی (مجموعههای بدون آزمون) می توانند جهت ثبت نام و انتخاب کدرشته محل ها به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org اقدام کنند.
همچنین متقاضیان پذیرش در رشته های با سوابق تحصیلی (مجموعههای بدون آزمون) که در زمان مقرر ۲۵ تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴ ثبت نام کرده بودند نیز می توانند جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبتنامی و کدرشته محل های انتخابی خود از ۳ تا ۷ شهریور با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
برای پذیرش مجموعه های ثبت نامی با شیوه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این رشتهها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت میگیرد.