واکنش ترامپ به حمله روسیه به کارخانه آمریکایی در اوکراین

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که خطاب به «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود تصریح کرده حمله روسیه به یک کارخانه قطعات الکترونیک ایالات متحده در غرب اوکراین باعث ناراحتی او شده است.

به نوشته وبگاه «کی‌یف ایندیپندنت»، در جریان حمله بزرگی در روز پنجشنبه ۲۱ اوت، یک موشک روسی به یک کارخانه قطعات الکترونیکی متعلق به شرکت آمریکایی Flex Ltd برخورد کرده است. این وبگاه مدعی است که این کارخانه تجهیزات نظامی تولید نمی‌کرده و در فاصله دوری از خطوط مقدم اصلی نبرد و در شهر «موخاچوو» در استان «زاکارپاتیا» قرار داشته است.

ترامپ در جریان نشستی با خبرنگاران در کاخ سفید با پرسش خبرنگاری مواجه شد که از او پرسید آیا با پوتین درباره حمله روسیه به این کارخانه شرکت آمریکایی گفت‌وگو داشته است.

ترامپ در پاسخ ادعا کرد: «من به او گفتم که به خاطر این حمله خرسند نیستم. و به خاطر هیچ یک از اتفاقات مربوط به این جنگ خرسند نیستم.»

این اظهارنظر ترامپ نشان داد او در فاصله بین وقوع این حمله در روز پنجشنبه و نشست مطبوعاتی در کاخ سفید که در روز جمعه برگزار شد گفت‌وگویی با پوتین داشته که به طور رسمی اعلام نکرده است.

ترامپ در جریان نشست روز جمعه کمی قبل از مواجهه با پرسش درباره حمله روسیه به کارخانه آمریکایی، به خبرنگاران عکسی از خودش با پوتین در زمان حضور در نشست آلاسکا را نشان داده و گفت که این عکس را پوتین فرستاده است.

ترامپ درباره رئیس جمهور روسیه بیان کرد: «او خیلی به من و کشورم احترام می‌گذارد. او به دیگران چندان احترام نمی‌گذارد.»

رئیس جمهور ایالات متحده گفت انتظار دارد در عرض ۲ هفته آینده از اینکه چطور روند مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین با واسطه‌گری واشنگتن به جریان خواهد افتاد مطلع شود.

او اظهار کرد: «در طی ۲ هفته آینده ما خواهیم فهمید که این روند در چه مسیری به پیش خواهد رفت و بهتر است من بسیار خوشحال باشم.»

ترامپ روز پنجشنبه نیز درباره این چارچوب زمانی ۲ هفته‌ای خطاب به «تاد استارناس» مفسر محافظه‌کار آمریکایی اظهار نظر و تصریح کرده بود اگر در نهایت توافقی در نتیجه این مذاکرات حاصل نشود ایالات متحده ممکن است راهبرد جدیدی را در پیش بگیرد.

او خاطر نشان کرد: «ما در طی ۲ هفته آینده خواهیم فهمید آیا در اوکراین صلح برقرار خواهد شد یا خیر. بعد از آن شاید ما مجبور شویم مسیر متفاوتی را در پیش بگیریم.»

قبل از این کاخ سفید چند ضرب‌الاجل برای حصول توافق صلح برای جنگ اوکراین تعیین کرده بود که هیچ کدام موفقیتی در پی نداشتند. ترامپ همچنین چند بار روسیه را تهدید به اعمال تحریم‌های شدید در صورتی که تا زمان این ضرب الاجل‌ها به توافق با اوکراین نرسد کرده بود هر چند تا کنون این تهدیداتش را عملی نکرده است.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در پی حمله روسیه به کارخانه واقع در شهر موخاچوو مدعی شد مسکو عمدا در جریان مذاکرات صلح به این کارخانه آمریکایی حمله کرده است.

او مدعی شد: «روس ها دقیقا می‌دانستند موشک‌هایشان قرار است کجا بخورد. ما معتقدیم این یک حمله عمدی بود که مشخصا قرار بود یک مایملک آمریکا در اوکراین و سرمایه‌گذاری‌های آمریکا را هدف بگیرد. یک حمله بسیار واضح بود.»

«اندی هاندر» رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در اوکراین به کی‌یف ایندیپندنت گفت:‌«این حمله دارد این پیام را می‌فرستد که تاسیسات تجاری آمریکا نیز هدف هستند.»