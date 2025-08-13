امضای توافقنامه همکاری نظامی میان دمشق و آنکارا

جوان آنلاین: وزارت دفاع ترکیه و وزارت دفاع حکومت جولانی، امروز چهارشنبه توافقنامه همکاری نظامی مشترک امضا کردند.
به گزارش تسنیم، این توافق در پی سفر هیئتی سیاسی نظامی سوری شامل اسعد الشیبانی وزیر خارجه، مرهف ابوقصره وزیر دفاع و حسین سلامه رئیس سازمان اطلاعات به دست آمده است.
خبرگزاری وابسته به حکومت جولانی اعلام کرده است که هدف از امضای این توافقنامه همکاری نظامی مشترک میان سوریه و ترکیه، تقویت توانمندیهای ارتش سوریه و توسعه نهادها و ساختار آن و حمایت از روند اصلاح فراگیر (تغییرات همه جانبه) امنیت است.
سانا مهمترین محورهای این توافق را به شرح زیر اعلام کرده است:
تبادل منظم نیروهای نظامی، مشارکت در دورههای آموزشی تخصصی با هدف افزایش آمادگی عملیاتی و تقویت توانمندی فعالیت مشترک
آموزش مهارتهای تخصصی، دفاع سایبری، مین زدایی، مهندسی نظامی، عملیات حفظ صلح
کمک فنی: اعزام کارشناسان متخصص (از سوی ترکیه) برای حمایت از عملیات نوسازی ساختارهای نظامی و توانمندیهای فرماندهی
رسانه سوری افزود این توافقنامه در چارچوب توسعه ارتش سوریه از طریق آموزش عناصرش به شکل حرفهای و بر اساس شاخصهای یبن المللی! به گونهای که از خطرات تخلفاتی که ممکن است گروههای غیر آموزش دیده مرتکب شوند، جلوگیری میکند.
این رسانه مدعی شده است که سوریه جدید (حکومت جولانی) تلاش میکند نهادهای ملی خود را بر اساس پایههای حرفهای به گونهای تاسیس کند که حاکمیت دولت و قانون و در راس آن وجود ارتش منظم و پیشرفته و قدرتمندی را تضمین کند که پایه اساسی حمایت از امنیت و ثبات و یکپارچگی ارضی سوریه را تشکیل دهد..