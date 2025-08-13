کد خبر: 1312700
ضربه پلیس آگاهی به باندهای هرمی و شبکه‌های غیرمجاز

ضربه پلیس آگاهی به باندهای هرمی و شبکه‌های غیرمجاز سرپرست معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: این پلیس طی چهار ماه امسال با کشف ۱۶۷ پرونده و دستگیری ۴۷۶ متهم، ضربه سنگینی به شبکه های هرمی وارد و بیش از ۸۷۱ شاکی را حمایت کرد.

جوان آنلاین: سرهنگ سید حسن موسوی در توضیح بیشتر اظهار کرد: امروزه افرادی با هویتی نامعلوم و اسامی مستعار تحت عنوان شرکت‌های سرمایه گذاری و هرمی و با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی عرصه نوینی را برای مبادلات تجاری ایجاد کرده و با وعده سودهای نجومی و تضمینی، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان علی الخصوص افراد ناآگاه و متقاضیان اشتغال می‌کنند.

وی افزود: این افراد فرصت طلب پس از جلب اعتماد قربانیان، اقدام به تخلیه حساب‌های بانکی آنان از طریق خرید ارز، سکه، طلا و سایر روش‌های غیر قانونی کرده و حتی تلفن همراه آنان را ضبط می‌کنند و سپس افراد را در مکان‌های غیراستاندارد و با حداقل امکانات نگهداری کرده و تحت آموزش‌های به ظاهر اقتصادی، اما در حقیقت عملیات روانی و القای افکار فربیکارانه قرار می‌دهند.

به گفته سرپرست معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، در بسیاری از موارد قربانیان به دلیل شستشوی ذهنی حاضر به برقراری تماس با خانواده خود نبودند که این امر موجب بروز مشکلات جدی روحی، عاطفی و مالی برای خانواده‌ها می شد.

وی ادامه داد: کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری طی چهار ماه اول امسال ۱۶۷ پرونده با ۸۷۱ شاکی در زمینه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه‌ای غیر مجاز و شبکه‌های هرمی در سراسر کشور تشکیل داده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های فنی و عملیاتی پلیس آگاهی موفق به دستگیری ۳۷۶ نفر از عوامل این شبکه‌ها و پلمب ۲۵ دفتر و محل فعالیت آنان شدند.

وی خاطرنشان کرد: شایع ترین شیوه مجرمانه این افراد شیاد انتقال جوانان به شهرهای بزرگی همچون تهران، کرج و ... و نگهداری آنها در اماکن خاص با هدف اخاذی و بهره برداری مالی بوده است.

سرهنگ موسوی با هشدار به عموم مردم اعلام کرد: شرکت‌های هرمی فعالیت خود را در ظاهر قانونی جلوه می‌دهند؛ اما ساختار آن ها بر پایه جذب افراد جدید و کلاهبرداری بنا شده است. بنابراین هر فعالیتی که سود آن منوط به جذب عضو تازه باشد یک زنگ خطر جدی محسوب می‌شود.

براساس گزارش سایت پلیس، وی در پایان از شهروندان خواست با مراجعه به سایت ایران هشدار (www.iranhoshdar.ir) اطلاعات کامل و علمی درباره ماهیت شرکت‌های هرمی دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس اطلاع دهند.

