غربالگری هپاتیت B و C برای همه اهداکنندگان خون

جوان آنلاین: به منظور حفظ سلامت خون، تمامی اهداکنندگان خون به صورت اجباری برای عوامل عفونی هپاتیت B و C، ایدز و سیفلیس غربالگری می‌شوند.

عباداله سالک‌مقدم، معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون گفت: به منظور حفظ سلامت خون، تمامی اهداکنندگان خون به صورت اجباری برای عوامل عفونی هپاتیت B و C، ایدز و سیفلیس غربالگری می‌شوند. وی با بیان اینکه تمامی اهدای خون در سازمان به صورت داوطلبانه بوده و نخستین قدم در تأمین خون سالم است، اظهار داشت: در این راستا ایران یکی از ۱۰ کشور آسیایی است که موفق به حذف اهدای خون جایگزین شده‌است و مطابق با گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO) ایران از نظر اهدای داوطلبانه خون در سطح کشور‌های توسعه‌یافته و پر درآمد طبقه‌بندی می‌شود.

معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون گفت: به عنوان یکی دیگر از راهکار‌های ارتقای سلامت خون و فرآورده‌های خون، تمامی اهداکنندگان خون طی مصاحبه دقیق و جامع توسط پزشکان ماهر و مجرب سازمان مشاوره می‌شوند و در این مرحله حدود ۲۰ درصد اهداکنندگان مشمول معافیت می‌شوند تا وارد چرخه اهدا و آزمایشات غربالگری نشوند. وی تصریح کرد: علاوه بر راهکار‌های ذکر شده برای سلامت خون، تمامی اهداکنندگان خون به صورت اجباری برای عوامل عفونی هپاتیت B، هپاتیت C، ایدز و سیفلیس غربالگری می‌شوند و همچنین به صورت انتخابی در هفت استان آزمایش غربالگری HTLV انجام می‌شود.

سالک مقدم گفت: اکنون سازمان انتقال خون از آخرین و جدیدترین تکنولوژی که بالاترین حساسیت و دقت را در شناسایی ویروس‌های خون دارند، استفاده می‌کنند، با این حال با توجه به اهمیت سلامت خون در سازمان انتقال خون، این سازمان به دنبال استفاده از روش‌های غربالگری مولکولی NAT است و از امسال این موضوع را در برنامه‌های خود قرار داده‌است. وی تأکید کرد: آزمایش‌های مولکولی قدرت تشخیص و شناسایی ویروس بسیار بالاتری دارد و ریسک انتقال عوامل عفونی را در خون تقریباً به صفر نزدیک می‌کند.

معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون تأکید کرد: به دلیل همین تمهیدات حیاتی در زمینه سلامت خون در سازمان انتقال خون است که مطابق با گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO) ایران از نظر میزان شیوع مارکر‌های ویروسی ایدز، هپاتیت C و هپاتیت B در خون‌های اهدا شده در سطح کشور‌های پر درآمد طبقه‌بندی شده‌است.