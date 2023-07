این نمایشگاه که با عنوان «خورشید هنوز یک ستاره است» برپا می‌شود، در ادامه برگزاری نمایشگاه‌های کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری است که هر ماه به یک موضوع اختصاص دارد.



اسامی برخی کتاب‌های موجود در نمایشگاه «خورشید هنوز یک ستاره است» عبارتند از: «آواره‌بی خورشید» نوشته محمدهادی محمدی، «می‌خوای با من دوست بشی» اثر سوسی مورژنسترن با ترجمه بیتا ترابی، «یک قدم تا بهشت» نوشته آن‌نا با ترجمه مامک بهادرزاده، «کشتزار‌های وطن» نوشته ماریتا کانلن مک کنا با ترجمه محبوبه نجف‌خانی، «خانه‌ی خودمان» اثر سینتیا کادوهاتا با ترجمه شقایق قندهاری، «جنگ که تمام شد بیدارم کن» نوشته عباس جهانگیریان.



همچنین اسامی تعدادی از کتاب‌های غیرفارسی این نمایشگاه شامل موارد زیر می‌شود:



This is me by jamie lee Curtis, painted words by aliki, children of immigration by carola suarez, orozco plantete mirgrants by sophie lamoureux



نمایشگاه کتاب در کتابخانه مرجع برپا می‌شود



گفتنی است علاوه بر نمایشگاه «خورشید هنوز یک ستاره است»، به بهانه درگذشت زنده‌یاد احمدرضا احمدی شاعر بزرگسال و نویسنده کودک و نوجوان، نمایشگاهی از آثار کودک، نوجوان و بزرگسال این شاعر و هنرمند فقید در کتابخانه مرجع برقرار است.



علاقه‌مندان به بازدید از این نمایشگاه‌ها می‌توانند تا پایان مرداد ۱۴۰۲ روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶ تا ۱۳ به کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالداسلامبولی، پلاک ۲۴، مجتمع فرهنگی هنری شهید ملک‌شامران کانون مراجعه کنند.