محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین مجمع عمومی بنیاد بین‌المللی فعالیت‌های قرآنی بانوان در معاونت قرآن و عترت این وزارتخانه با تقدیر از دست اندرکاران این معاونت در ارایه طرح‌های نوین قرآنی در حوزه نشر کتاب آسمانی گفت: در دوره جدید فعالیت های معاونت قرآن و عترت زمینه ابتکاراتی در حوزه‌های قرآنی فراهم شده است که انتظار می‌رود با بسط این ابتکارات قرآنی در سطح استان‌های کشور شاهد بهره‌مندی از ظرفیت بانوان قرآنی سراسر کشور و گسترش فرهنگ قرآنی باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با برشمردن نمونه‌هایی از تلاش موفق جهادگران قرآنی در نقاط مختلف کشور برای ترویج فعالیت‌های قرآنی در سراسر کشور، از مسئولان معاونت قرآن خواست با حضور در شهرستان‌ها، از نزدیک در جریان ظرفیت‌های قرآنی استانی قرار گیرند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ترویج و نشر فرهنگ قرآنی افزود: رویکرد اصلی ما در معاونت قرآن و عترت، سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت است و کار اصلی حمایت از تشکل های مردمی در این حوزه است. خدا را شکر ظرفیت‌های مردمی به قدری پرتوان هستند که تصدی فعالیت‌ها را انجام دهند.

اسماعیلی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ تلاوت و قرائت قرآن در سطوح مختلف جامعه و به خصوص برپایی کرسی‌های تلاوت خانگی قرآن مجید و آموزش روخوانی قرآن برای کودکان و نوجوانان، گفت: گام نخست پیش روی معاونت قرآن، اشاعه و ترویج امر تلاوت قرآن در میان اقشار جامعه است تا نور و برکت تلاوت قرآن در جامعه گسترده شود.

وی در ادامه با تبیین نمونه موردی وضعیت تلاوت قرآن در جامعه مصر گفت: مصر در سال ۱۷۹۸ به تصرف ارتش فرانسه درآمد و اتفاقا فرانسوی‌ها تغییر در جامعه مسلمان مصر را از زنان و خانواده آغاز کردند، اما با این وجود، رواج تلاوت قرآن در جامعه مصر موجب شد پس از ۲۰۰ سال، شاهد اسلام خواهی و تربیت برترین قاریان قرآن در این کشور باشیم.

وزیر فرهنگ به جایگاه تربیت قرآنی در پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: انقلاب ما از کلاس‌های درس قرآن آیت‌الله طالقانی در مسجد هدایت تهران و جلسات تبیین قرآن رهبر معظم انقلاب در مسجدی کوچک در مشهد تغذیه شد. مساجد، منابر و حسینیه‌ها به عنوان مزیت مطلق انقلاب ما نیروهایی را تربیت کردند که با این تفکر پس از انقلاب نیز عهده دار مسئولیت‌های مهمی در کشور شدند.

وی با بیان این که انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است، تاکید کرد: رهبران انقلاب ما همگی از اندیشه‌ورزان فرهنگی بودند و همین ذات فرهنگی، بستر گفت‌وگوی موثر چهره به چهره و روشنگری در سطح جامعه به ویژه دانشگاه‌ها را فراهم می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت شکل‌گیری بنیاد بین‌المللی فعالیت‌های قرآنی بانوان ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام اسلامی با محوریت جریان نواندیش دینی فرصت حضور موثر اجتماعی و سیاسی را برای زنان ایرانی فراهم کرد که نمونه آن را می توان در حضور پرافتخار زنان امدادگر در خط مقدم دفاع مقدس و پشتیبانی مادران و همسران از رزمندگان مشاهده کرد.

اسماعیلی تصریح کرد: دولت از حضور زنان متدین جهادگر و آشنا به شرایط روز در سطوح مختلف فعالیت سیاسی اجتماعی استقبال می‌کند.

مجمع عمومی بنیاد بین المللی فعالیت‌های قرآنی بانوان با ۱۲۰۰ بانوی قرآنی

علیرضا معاف معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با اشاره به برگزاری اولین مجمع عمومی بنیاد بین المللی فعالیت های قرآنی بانوان گفت: این جلسه فاخر به نمایندگی از ۱۲۰۰ بانوی قرآنی سراسر کشور با نام حضرت فاطمه زهرا(س) و ولادت حضرت مریم گره خورده است؛ بانوانی که برای همه زنان زندگی‌ساز و آزادی‌بخش هستند.

معاف ادامه داد: معاونت قرآن، فعالیت خود را بر محور منویات رهبر معظم انقلاب، دستورات رئیس جمهوری و نگرش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نگاه ویژه به فعالیت های حوزه قرآن، طراحی می‌کند. مجمع عمومی بنیاد بین المللی فعالیت های قرآنی بانوان نیز به عنوان آرزوی دیرینه بانوان بر همین اساس تاسیس و تثبیت شده است.

در پایان این نشست، بانوان قرآنی به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های قرآنی پرداختند و سپس چندین کتاب تالیفی بانوان قرآنی با حضور وزیر فرهنگ رونمایی شد.

همچنین در حاشیه اولین مجمع عمومی بنیاد بین المللی فعالیت های قرآنی بانوان با حضور اسماعیلی از آثار مکتوب اساتید و بانوان فرهیخته قرآنی سراسر کشور در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابراز خرسندی از انتشار این آثار فاخر با چند تن از مولفان به گفتگو پرداخت و نسبت به حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این گونه آثار قول مساعد داد.



از جمله کتاب های رونمایی شده در این مراسم می توان به «ازخدای فلاسفه تا خدای عرفا و نظریه نوین اصلاح ساختاری در مبارزه با فساد » اثر خانم عزیزی، «مطالعات زنان و خانواده» مهدیه محمدتقی زاده، «شناخت تفصیلی قرآن کریم» اثر زهرا گواهی، «گامی به سوی آسمان ها »اثر خیریه عچرش، «هاهوالیتیم بعین الله» اثر بتول مشکین فام، «آسیب های شایع در بین زنان » اثر محترم قلی پور، «المصباح» اثر غصون مسلمی ایرانیه و «خشونت خانوادگی و سنت اسلامی» به همراه متن کتب درسی برای دانشجویان المصطفیAn Introduction to the Quranic Studis , The Principles of Quranic Studis اثرمژگان خان بابا اشاره کرد.