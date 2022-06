﻿ چرا اپل ایدی به اپ استور وصل نمیشه؟

رپورتاژ آگهی/ کاربران بسیاری هستند که با مشکل عدم اتصال آیفون با اپ استور رو به رو هستند. مسئله‌ای رنج آور که موجب می‌شود نتوان از این مارکت پلیس اپل بهره گرفت و برنامه یا بازی‌ ای را دانلود کرد. ما در این مطلب تصمیم گرفتیم نحوه حل مشکل عدم اتصال آیفون به اپ استور را شرح دهیم؛ موضوعی که شاید بسیاری با آن رو به رو هستند و قصد دارند به سرعت این مشکل را رفع کنند. این مشکل با ارورر Cannot Connect to App Store شناخته می‌شود.

نکته: سعی کنید پیش از هر کاری جدیدترین آپدیت را برای آیفون خود نصب کنید.

دلیل متصل نشدن گوشی آیفون به اپ استور

عمدتا مسئله ارورر Cannot Connect to App Store زمانی رخ می‌دهد که هیچ ارتباطی بین شبکه وای فای یا دیتای موبایل با آیفون وجود نداشته باشد. همچنین ممکن است یک مسئله نرم افزاری مانع این امر شود. گذشته از آن احتمال Down شدن اپ استور هم وجود دارد! برای کسب اطلاع دقیق از علت این عدم اتصال، مراحل زیر را دنبال کنید:

در مرحله نخست مطمئن شوید که آیا اینترنت وصل است یا خیر.

در مرحله دوم اطمینان حاصل کنید آیا به گوشی اجازه نصب یا دریافت برنامه و آپدیت نرم افزاری را دادید یا خیر.

در مرحله سوم کسب اطمینان کنید آیا سرورهای اپ استور Down نیست؟

حل مشکل ارورر Cannot Connect to App Store

در اولین اقدام باید ابتدا بررسی کنید جدیدترین آپدیت نصب شده یا خیر؟ سپس تایم زون را هم بررسی کنید که تنظیمات آن درست بوده یا خیر. در مرحله بعدی از مسیر Settings » iTunes & App Store رفته و یک بار از حساب اپل آیدی خارج و وارد شوید.