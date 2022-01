﻿ ۲ ویتامین برای پیشگیری از ابتلا به کرونا

سرویس جامعه جوان آنلاین: علیرضا جلالی متخصص بیهوشی و عضو ستاد علمی مقابله با کرونا درباره مصرف ویتامین‌ها اظهار داشت: اغلب ویتامین‌ها برای تقویت و بهبود کارکرد سیستم ایمنی بدن توصیه می‌شوند به خصوص ویتامین C و ویتامین D.



وی گفت: ویتامین C در انواع مرکبات به فراوانی وجود دارد و با توجه به فصلی که در آن قرار داریم مردم از میوه‌های حاوی ویتامین C مانند پرتقال استفاده کنند. اغلب هموطنان ما از کمبود ویتامین D رنج می‌برند که می‌توانند با مصرف قرص‌های ویتامین D با تجویز پزشک از آن استفاده کنند. مصرف بیش از اندازه ویتامین D خطرناک خواهد بود. همچنین تعدادی از املاح مانند زینک می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند.



وی با بیان اینکه ویتامین‌ها معمولا اگر بیش از اندازه مصرف شوند توسط کلیه‌ها و کبد از بدن دفن می‌شوند گفت: برخی از ویتامین‌ها مانند ویتامین D مصرف بیش از اندازه شان خطرناک است و به کلیه و سیستم ایمنی آسیب وارد می‌کند. قرص‌های ۵۰ هزار واحدی ویتامین D حداکثر باید ماهانه یک بار باید مصرف شود و اگر دُز آن‌ها کمتر بود باید هفته‌ای ۱ عدد مصرف شود و زمانی که سطح ویتامین D به حد معقولی رسید باید ماهی یک عدد مصرف شود.



وی افزود: می‌توان احتمال داد که کسانیکه دچار کمبود ویتامین D هستند، مستعد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ باشند. بر این اساس توصیه‌مان این است که برای پیشگیری افراد سعی کنند که سطح ویتامین D خون کمتر از حد نرمال نباشد.



منبع:بهداشت نیوز