دبیرخانه سی و سومین جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان ایران اعلام کرد که با پایان مهلت ارسال اثر به این جشنواره، ۱۰۷۲ نفر از جوانان هنرمند کشور از ۳۱ استان کشور با ۶۴۲۶ اثر در جشنواره شرکت کرده که از این تعداد ۷۳۳ نفر خانم و ۳۳۸ نفر آقا هستند.

جوان آنلاین: با پایان فرصت ثبت نام در سایت جشنواره که تا پایان روز دوم آبان‌ماه تعیین و اعلام شده بود، نتایج نهایی آثار ارسالی و هنرمندان متقاضی به این شرح اعلام شد:

به گزارش ایسنا، استان تهران با ۱۶۱، اصفهان ۱۳۶، خراسان رضوی ۹۵، فارس ۶۸ و کرمانشاه با ۶۵ هنرمند در ردیف یک تا پنجم استان‌های با بیشترین هنرمند متقاضی قرار دارند.

استان‌های چهارمحال بختیاری، گلستان، هرمزگان، بوشهر، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نیز با تعداد کمتری هنرمند در رده‌های بعدی تعداد هنرمند جوان متقاضی حضور در جشنواره هستند.

در میان رشته‌های هنری نیز نقاشی با ۲۶۷ شرکت کننده و ۱۵۹۰ اثر، عکاسی با ۱۴۷ هنرمند و ۱۲۲۷ اثر، گرافیک با ۱۲۴ هنرمند و ۸۰۵ اثر، طراحی با ۱۱۷ هنرمند و ۷۸۸ اثر و تصویرسازی با ۱۱۶ هنرمند و ۷۹۹ اثر بیشترین تعداد شرکت کننده را دارند.

پس از پایان اعلام نتایج، جلسات انتخاب آثار هنرمندان برای حضور در کارگاه‌های حضوری در کرمانشاه از روز یکشنبه سوم آبان‌ماه با حضور رضوان صادق‌زاده دبیر جشنواره و جمال رحمتی استاد کارگاه کاریکاتور، محمدعلی قربانی استاد کارگاه خوشنویسی، زینب شاهی استاد کارگاه نگارگری و مریم کهوند استاد کارگاه طراحی گرافیک آغاز می‌شود.

در ادامه همین روند، روز دوشنبه جلسه انتخاب آثار رشته هنر سرامیک با حضور مرضیه تقی‌خانی استاد کارگاه و رشته عکس با حضور بهنام صدیقی، روز سه‌شنبه جلسه انتخاب آثار رشته طراحی با حضور جمال عرب زاده، نقاشی با حضور جمشید حقیقت شناس و روز چهارشنبه جلسه انتخاب آثار رشته رسانه‌های هنری جدید با حضور بهنام کامرانی، رشته تصویرسازی با حضور مانلی منوچهری و رشته مجسمه سازی با حضور محمدحسین عماد به عنوان استادان کارگاه‌ها و رضوان صادق زاده به عنوان دبیر جشنواره برگزار می‌شود و تمامی شرکت‌کنندگان حاضر در کارگاه‌های جشنواره مشخص خواهد شد.

سی و سومین جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان ایران از ۲۳ تا ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در کرمانشاه برگزار می‌شود.