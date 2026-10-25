جوان آنلاین: جلسه تقدیر از عوامل سیاست‌گذاری و دبیرخانه جشنواره فیلم ۱۰۰ با حضور جمعی از اعضای شورای سیاست‌گذاری و عوامل اجرایی این رویداد در ساختمان حوزه هنری برگزار شد.

به گزارش تسنیم، در این نشست، حاضران ضمن مرور تجربه برگزاری دوره اخیر جشنواره، به بررسی ظرفیت‌های این رویداد برای استعدادیابی، حمایت از فیلم‌سازان جوان، تقویت هویت سینمای انقلاب و گسترش همکاری‌های بین‌المللی پرداختند.

محمدمهدی دادمان؛ رئیس حوزه هنری در این نشست، با قدردانی از عوامل اجرایی و سیاست‌گذاری جشنواره، برگزاری این دوره در سطح کمی و کیفی مناسب را شایسته تقدیر دانست و تأکید کرد: جشنواره فیلم ۱۰۰ باید از سکون فاصله بگیرد و با حفظ ویژگی‌های هویتی خود، مسیر توسعه را دنبال کند.

وی سه مؤلفه را برای هویت این جشنواره اساسی دانست: استعدادیابی و معرفی نسل تازه سینمای انقلاب، حفظ هویت فرهنگی و محتوایی جشنواره و بهره‌گیری از قالب متمایز فیلم‌های صدثانیه‌ای.

رئیس حوزه هنری با اشاره به حضور ۶۰ درصدی فیلم‌اولی‌ها در میان آثار این دوره، این آمار را نشانه توجه جشنواره به مأموریت استعدادیابی دانست و در عین حال تصریح کرد: کیفیت انتخاب‌ها و شناسایی استعداد‌های واقعی باید همواره در اولویت قرار گیرد.

قالب صدثانیه‌ای از مزیت‌های اصلی جشنواره

دادمان با بیان اینکه جشنواره فیلم ۱۰۰ باید هویت فرهنگی مشخص خود را حفظ کند، خواستار توجه جدی‌تر به ویژگی‌هایی شد که این رویداد را از سایر جشنواره‌های فیلم کوتاه متمایز می‌کند.

وی همچنین قالب صدثانیه‌ای را یکی از مزیت‌های اصلی جشنواره برشمرد و بیان کرد: با توجه به گسترش فضای مجازی، برنامه‌ریزی برای انتشار و توزیع هدفمند آثار در این فضا می‌تواند به تقویت جایگاه جشنواره کمک کند.

رئیس حوزه هنری با اشاره به ضرورت نوآوری پس از برگزاری ۱۵ دوره جشنواره، توسعه فعالیت‌های بین‌المللی و شبکه‌سازی میان هنرمندان کشور‌های مختلف، به‌ویژه در راستای تقویت ارتباطات سینمایی در محور مقاومت، را از ظرفیت‌های مهم پیش روی این رویداد دانست.

دادمان همچنین با تأکید بر ضرورت همگامی جشنواره با تحولات فناوری، تولیدات عمودی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی را از زمینه‌هایی معرفی کرد که می‌توانند در آینده مورد توجه قرار گیرند.

رئیس حوزه هنری در پایان، ظرفیت تیم جوان و خلاق شکل‌گرفته در این دوره را زمینه‌ای برای ایجاد حرکتی تازه در جشنواره دانست و بر اهمیت تبدیل تجربه‌های به‌دست‌آمده به مسیری پایدار برای آینده این رویداد تأکید کرد.

حضور شرکت‌کنندگان جوان؛ مهمترین قوت جشنواره

محدثه پیرهادی؛ دبیر جشنواره ۱۰۰ در این نشست، ضمن قدردانی از همراهی محمدمهدی دادمان و سایر حاضران، تجربه همکاری با اعضای شورای سیاست‌گذاری و تیم اجرایی جشنواره را ارزشمند و آموزنده توصیف کرد.

وی با اشاره به مشارکت و همراهی اعضای شورای سیاست‌گذاری در تصویب شعار، بخش‌ها و موضوعات جشنواره گفت: در این دوره حدود ۱۶۰۰ اثر دریافت شد که پس از بررسی توسط هیئت انتخاب هفت‌نفره، آثار منتخب، در اختیار هیئت داوری قرار گرفت.

دبیر جشنواره با اشاره به میانگین سنی ۲۸ سال شرکت‌کنندگان و حضور ۶۰ درصدی فیلم‌اولی‌ها در میان صاحبان آثار، این ویژگی را از نقاط قوت جشنواره دانست و بر اهمیت آن در شناسایی نسل تازه فیلم‌سازان تأکید کرد.

برگزاری کارگاه بین‌المللی با حضور اساتیدی از ۱۵ کشور

پیرهادی همچنین برگزاری نخستین کارگاه بین‌المللی جشنواره با حضور اساتیدی از ۱۵ کشور را از تجربه‌های شاخص این دوره برشمرد و گفت: این برنامه با وجود محدودیت زمانی و مالی، رویکردی قابل توجه در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی جشنواره بود.

به گفته وی، هنرمندان در این دوره آثاری با موضوعات مختلف، از جمله حدود ۲۰ فیلم درباره میناب، تولید کردند.

جشنواره فیلم ۱۰۰ در پی کشف معنا باشد

بابک خواجه‌پاشا؛ عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره نیز با ابراز رضایت از تجربه حضور در جشنواره فیلم ۱۰۰ گفت: این رویداد برای من حال‌وهوایی متفاوت از سایر جشنواره‌ها دارد.

وی با انتقاد از برخی جریان‌های رایج در سینمای امروز و یکی از ضعف‌های هنر ایران تأکید کرد: جشنواره فیلم ۱۰۰ نباید صرفاً به الگو‌های متداول و قالب‌های تثبیت‌شده هنری محدود بماند، بلکه باید در پی کشف معنا و فراهم‌کردن زمینه بروز نگاه‌های تازه باشد.

خواجه‌پاشا همچنین با اشاره به غلبه نگاه اقتصادی در بخشی از مناسبات تولید فیلم، بر ضرورت توجه به انگیزه‌ها و دغدغه‌های هنری فیلم‌سازان تأکید کرد.

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره همچنین خواستار فراهم‌شدن شرایطی شد که هنرمندان جوان بتوانند مستقل از ملاحظات صرفاً مالی، مسیر خلاقانه خود را دنبال کنند.

خلأ فقدان برنامه مشخص برای حمایت از هنرمندان

محمد احسانی؛ عضو شورای سیاست‌گذاری نیز با اشاره به تجربه حضور در جشنواره‌های مختلف، به‌ویژه رویداد‌های متمرکز بر جوانان، یکی از خلأ‌های مهم این جشنواره‌ها را فقدان برنامه مشخص برای حمایت از هنرمندان پس از پایان رقابت‌ها دانست.

وی بیان کرد: مشاهدات و تجربه من این‌گونه است که فیلم‌سازانی که با سخت‌گیری فراوان نخستین اثر خود را تولید می‌کنند، پس از آن امکان ادامه دادن مسیر حرفه‌ای را نمی‌یابند، درحالی که رسالت جامعه هنری، کشف استعداد‌ها و فراهم‌کردن زمینه رشد آنهاست.

احسانی بر ضرورت طراحی سازوکار‌هایی برای شناسایی، آموزش و هدایت هنرمندان جوان تأکید کرد: جشنواره‌ها و داوران می‌توانند در این زمینه نقشی مؤثر داشته باشند؛ به‌شرط آنکه به‌جای تحمیل سلیقه خود به هنرمندان، به آنها کمک کنند تا مسیر و زبان هنری مستقل خود را پیدا کنند.

عضو شورای سیاست‌گذاری با اشاره به تجربه شکل‌گیری برخی جریان‌های هنری و تأثیرپذیری فیلم‌سازان از نسل‌های پیشین، بر اهمیت انتقال تجربه میان هنرمندان تصریح کرد و افزود: من خواستار ایجاد بستری برای همراهی مستمر چهره‌های باتجربه با استعداد‌های تازه هستم.

ضرورت ثبات مدیریتی برای به‌ثمررسیدن دستاورد‌ها

محمدرضا رضاپور؛ عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره ۱۰۰ نیز با تأکید بر اهمیت تداوم فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه بین‌الملل، خواستار ایجاد ثبات مدیریتی برای به‌ثمررسیدن دستاورد‌های این بخش شد.

وی جشنواره فیلم ۱۰۰ را دارای ظرفیت تبدیل‌شدن به بستری ارتباطی میان فیلم‌سازان دانست و اظهار کرد: ارتباطات شکل‌گرفته در دوره اخیر می‌تواند در دوره‌های آینده توسعه یابد و زمینه همکاری‌های تازه را فراهم کند.

رضاپور با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه محتوایی و فنی، ضرورت حفظ دستاورد‌های دوره اخیر را تبدیل آنها به برنامه‌هایی پایدار دانست.

احساس تنهایی در مسیر حرفه‌ای شدن

شهاب اسفندیاری؛ عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره با اشاره به خلأ موجود در مسیر هدایت دانش‌آموختگان رشته‌های هنری پس از ورود به عرصه حرفه‌ای، بر ضرورت شکل‌گیری یک زیست‌بوم منسجم برای پرورش و حمایت از هنرمندان تأکید کرد.

وی یکی از دغدغه‌های بنیادین شکل‌گیری حوزه هنری را فراهم‌کردن فضایی برای فعالیت هنرمندانی دانست که با باور‌ها و اعتقادات دینی و انقلابی وارد عرصه هنر می‌شوند، اما در مسیر حرفه‌ای‌شدن با احساس تنهایی یا طردشدگی مواجه می‌شوند.

اسفندیاری بیان کرد: تجمیع دو هدف حرفه‌ای‌شدن و حمایت از استعداد‌های جوان، یکی از چالش‌های مهم حوزه فرهنگ و هنر است. دست‌اندرکاران جشنواره باید از شناختی که نسبت به استعداد‌های برتر به دست آورده‌اند، برای جذب آنها در پروژه‌های آینده استفاده کنند.

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره همچنین بر اهمیت انتقال تجربه از سوی هنرمندان موفق گفت: هدف از این همراهی باید کمک به هنرمندان برای یافتن مسیر شخصی خود باشد، نه تبدیل‌کردن آنها به نسخه‌ای مشابه از نسل‌های پیشین.

توجه به ظرفیت‌های استانی

علی حیاتی؛ مدیر هنری جشنواره ۱۰۰ با ابراز خرسندی از حضور در جمع عوامل جشنواره، تیم اجرایی این دوره را جوان، پرتلاش، خلاق و پرانرژی توصیف و ابراز امیدواری کرد که فرصت ادامه فعالیت در دو دوره آینده نیز در اختیار این تیم قرار گیرد تا زمینه شکل‌گیری اتفاقات مثبت فراهم شود.

سجاد انتظاری؛ عضو هیئت انتخاب جشنواره نیز با اشاره به تجربه چندساله پیرهادی در تعامل با هنرمندان شهرستان‌ها، توجه به ظرفیت‌های استانی را از ویژگی‌های ارزشمند این دوره دانست.

وی اظهار کرد: بخشی از اعضای تیم اجرایی از هنرمندان و فعالانی بودند که پیش‌تر در شهرستان‌ها فعالیت می‌کردند و کمتر فرصت دیده‌شدن یافته بودند.

انتظاری، همراه‌کردن این نیرو‌ها و ایجاد زمینه مشارکت آنها در یک رویداد ملی را اقدامی ارزشمند ارزیابی کرد و بر نقش نگاه استانی در تقویت بدنه اجرایی و هنری جشنواره تأکید کرد.

ضرورت تداوم ارتباط با هنرمندان

نشست تقدیر از عوامل سیاست‌گذاری و دبیرخانه جشنواره فیلم ۱۰۰، در مجموع بر این نکته تأکید داشت که موفقیت یک جشنواره تنها به برگزاری رویداد و معرفی آثار برگزیده محدود نمی‌شود؛ بلکه تداوم ارتباط با هنرمندان، حمایت از استعداد‌های نوظهور، حفظ هویت فرهنگی و ایجاد فرصت‌های تازه برای تولید و همکاری، می‌تواند دستاورد‌های آن را به جریانی ماندگار در سینمای ایران تبدیل کند.