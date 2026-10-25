جوان آنلاین: ۱۸ کارگاه تخصصی انتقال تجربه پیشرفته با حضور جمعی از سینماگران و متخصصان کشور در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت برگزار می‌شود.

هم‌زمان با برپایی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، ۱۸ کارگاه تخصصی با هدف انتقال تجربه، ارتقای دانش سینمایی و ایجاد فرصت تعامل میان علاقه‌مندان، هنرجویان و فعالان حرفه‌ای سینما پیش‌بینی شده است.

این کارگاه‌ها طیف متنوعی از موضوعات تخصصی سینما از جمله کارگردانی، تصویربرداری، موسیقی فیلم، مستندسازی، انیمیشن، فیلمنامه‌نویسی، طراحی پوستر، حضور در جشنواره‌های بین‌المللی و کاربرد هوش مصنوعی در تولید آثار سینمایی را در بر می‌گیرند.

با توجه به تحولات فناوری و نقش روزافزون هوش مصنوعی در صنعت سینما و همچنین اختصاص بخشی ویژه به این حوزه در جشنواره، موضوع هوش مصنوعی جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های آموزشی این دوره خواهد داشت. در بخش کارگاه‌های تخصصی، علیرضا زرین‌دست در حوزه تصویربرداری سینما و کمال تبریزی در زمینه کارگردانی به انتقال تجربه خواهند پرداخت. همچنین مسعود سخاوت‌دوست در حوزه موسیقی فیلم، محسن اسلام‌زاده در زمینه مستندسازی با تأکید بر مستندسازی در شرایط بحرانی و محمد سرشار در حوزه انیمیشن، طراحی مالکیت فکری و تعریف پروژه‌های انیمیشن، کارگاه‌های تخصصی برگزار خواهند کرد. در ادامه این برنامه‌ها، محمدتقی‌پور در کارگاه طراحی پوستر فیلم به بررسی جایگاه پوستر به‌عنوان بخشی از هویت بصری و روایت مستقل اثر سینمایی می‌پردازد. امید معلم نیز معیار‌ها و الزامات آماده‌سازی آثار سینمایی برای حضور در جشنواره‌های جهانی را تشریح خواهد کرد.

در بخش هوش مصنوعی، مهدی بدوی و فاطمه سیاره، از فعالان این حوزه که آثارشان در جشنواره‌های مختلف حضور داشته است، به ارائه تجربیات و بررسی ظرفیت‌های این فناوری در تولید آثار سینمایی خواهند پرداخت. همچنین کارگاه‌های فیلمنامه‌نویسی با حضور هادی مقدم‌دوست و ابراهیم امینی برگزار می‌شود.

کارگاه‌های آموزشی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از جمعه هشتم تا چهارشنبه سیزدهم آبان در خانه جشنواره برگزار خواهند شد.

این برنامه‌ها در قالب سه نوبت ۹۰ دقیقه‌ای و با محوریت انتقال تجربه پیشرفته طراحی شده‌اند و زمان دقیق برگزاری هر کارگاه و سالن مربوط به آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

در برنامه‌ریزی این کارگاه‌ها تلاش شده است زمان برگزاری جلسات آموزشی با نمایش فیلم‌های اصلی جشنواره تداخل نداشته باشد. بر همین اساس، بازه زمانی ساعت ۱۴ تا ۱۹:۳۰ برای اجرای برنامه‌های آموزشی در نظر گرفته شده است تا علاقه‌مندان امکان بهره‌مندی از کارگاه‌ها و اکران آثار سینمایی را داشته باشند.

ثبت‌نام در کارگاه‌های تخصصی صرفاً از طریق وبگاه رسمی جشنواره انجام می‌شود و با توجه به محدود بودن ظرفیت کارگاه‌ها، جزئیات ثبت‌نام و جدول زمان‌بندی از طریق این وبگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد. برای دانشجویان و فعالان حوزه‌های سینما و رسانه تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. همچنین شرکت‌کنندگانی که در بیش از ۱۲ کارگاه ثبت‌نام کنند، از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.