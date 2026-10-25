جوان آنلاین: رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت تصویرگران حاضر در نمایشگاه «با هم برای ایران»، از استفاده از توانایی‌های نسل جدید تصویرگران در تولید محتوای کتاب‌های درسی خبر داد.

حجت‌الاسلام علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش روز گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاه «با هم برای ایران» در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت تصویرگران حاضر در نمایشگاه تصویرگری اظهار کرد: خوشحالیم که در فرایند جدید شکل‌گیری زیست‌بوم برنامه درسی دوره اول ابتدایی، هم‌اکنون از حضور برخی از این تولیدکنندگان و تصویرگران استفاده می‌کنیم. قطعاً از ظرفیت‌های موجود در این نمایشگاه نیز در کتاب‌های درسی استفاده خواهیم کرد.

وی درباره تأثیر تصویرگری بر جذب دانش‌آموزان به کتاب‌های درسی گفت: جذب دانش‌آموزان به مدرسه و کتاب، صرفاً به این مسئله وابسته نیست، اما تصویرگری قطعاً تأثیرگذار است. پیشنهاد می‌کنم کتاب‌های چاپ جدید پایه‌های اول و دوم ابتدایی را با نسخه‌های قدیمی مقایسه کنید؛ بزرگسالان نیز با مشاهده این کتاب‌ها می‌توانند تفاوت‌ها را احساس کنند.

لطیفی ادامه داد: تصویرگری، به‌ویژه برای کودکان، عامل شوق‌برانگیزی است. روز گذشته در یکی از مدارس حضور داشتم و معتقدم باید از خود بچه‌ها درباره احساسشان نسبت به این تغییرات سؤال کرد. از نظر ما، تصویرگری تأثیر زیادی دارد، هرچند مهم‌ترین عامل در جذب دانش‌آموزان نیست و نمی‌توان آن را تنها عامل مؤثر در این زمینه دانست.

وی درباره نحوه انتخاب آثار نمایشگاه برای استفاده در کتاب‌های درسی بیان کرد: با توجه به حضور تعداد زیادی از تصویرگران و آثار خلاقانه در این نمایشگاه، حتماً برای استفاده از ظرفیت این نسل جدید برنامه‌ریزی خواهیم کرد. در دو سال اخیر نیز این اتفاق تا حدودی رخ داده است و برخی از افرادی که آثارشان در این نمایشگاه ارائه شده، هم‌زمان در حال تصویرگری کتاب‌های پایه اول و دوم ابتدایی هستند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به رشد تصویرگری در کتاب‌های درسی پایه‌های اول و دوم گفت: این رشد تا حد زیادی به حضور نسل جوان تصویرگران مربوط است؛ افرادی که لزوماً کارمند سازمان نیستند و به‌عنوان تصویرگران مستقل در خارج از سازمان فعالیت می‌کنند. ما فرایند مدیریتی مشخصی را شکل داده‌ایم تا بتوانیم حداکثر استفاده را از ظرفیت‌های موجود داشته باشیم.

وی افزود: ممکن است از برخی آثار این نمایشگاه در کتاب‌های درسی استفاده شود، اما این موضوع به نظر مدیر هنری، هماهنگی با طراح و نظر مؤلف بستگی دارد. با این حال، به اعتقاد من، اهمیت این آثار تنها به استفاده مستقیم از آنها در کتاب‌های درسی محدود نمی‌شود و می‌توان در بخش‌های مختلف، از جمله مجلات، نیز از این ظرفیت بهره برد.

لطیفی با تأکید بر اهمیت خالقان آثار حاضر در نمایشگاه تصریح کرد: مهم‌تر از خود آثار، خالقان آنها هستند. در حال حاضر با ظرفیت گسترده‌ای از نظر هنری و همچنین از جهت پیام‌هایی که این آثار می‌توانند منتقل کنند، روبه‌رو هستیم. به نظر من، این آثار از نظر تناسب با سن کودکان نیز ظرفیت قابل‌توجهی دارند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش یکی از چالش‌های تولید محتوای تصویری برای کودکان و نوجوانان را متناسب‌سازی پیام‌ها با گروه سنی مخاطبان دانست و گفت: یکی از چالش‌های ما در این مدت، طراحی پشت جلد کتاب‌های درسی بوده است. در این زمینه، حجم زیادی از پوستر‌ها و تصویرگری‌های انجام‌شده را بررسی کردیم و یکی از مشکلات این بود که معمولاً پیام‌ها یا شیوه‌های طراحی برای بزرگسالان در نظر گرفته شده بودند.

لطیفی تأکید کرد: اینکه بتوانیم درباره مفاهیمی مانند شهادت و جنگ، متناسب با سن، درک و ظرفیت کودکان و نوجوانان صحبت کنیم، کار بسیار دشواری است. با این حال، آنچه تاکنون در آثار این نمایشگاه دیده‌ام، تناسب خوبی میان پیام و مضمون اثر، سن مخاطب و ویژگی‌های بصری آن، از جمله رنگ، بافت و شیوه ارائه، وجود دارد و این موضوع مایه خوشحالی است.