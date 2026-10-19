جوان آنلاین: به نقل از رویترز، بیش از ۴۵ درصد پرواز‌های خروجی از فرودگاه‌های عربستان سعودی از هشتم اکتبر جاری (۱۶ مهر ۱۴۰۵) تاکنون لغو شده است؛ آماری که از اختلال گسترده در برنامه پرواز‌های خروجی این کشور حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های شرکت تحلیل هوانوردی «سیریوم»، موج لغو پرواز‌ها از ۸ اکتبر و در پی حملات به فرودگاه‌های عربستان و تشدید نگرانی‌های امنیتی آغاز شد.

گزارش‌ها از لغو یا انجام نشدن بیش از ۴ هزار پرواز خروجی در بازه ۸ تا ۱۵ اکتبر حکایت دارند و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض بیشترین اختلال را تجربه کرده است.