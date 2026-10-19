جوان آنلاین: شبکه «ان‌بی‌سی ۶» (NBC ۶) گزارش داد که یک قاضی در جنوب فلوریدا واقع در آمریکا حکم بازداشت «رائول کاسترو» رئیس‌جمهور سابق کوبا را به بهانه واهی دست داشتن در سرنگونی ۲ هواپیما در سال ۱۹۹۶، صادر کرد.

به گزارش مهر، این حکم توسط «آریانا فاجاردو اورشان»، قاضی ارشد دادگاه حوزه قضایی یازدهم فلوریدا، امضا شده است.

«جیمز آت‌مایر»، دادستان کل فلوریدا، صبح امروز دوشنبه در یک نشست خبری در دانشگاه بین‌المللی فلوریدا ادعا کرد که کاسترو به «تبانی برای ارتکاب قتل عمد درجه یک» متهم شده است.

در این کیفرخواست، کاسترو و ۵ نفر دیگر شامل لورنزو آلبرتو پرز-پرز، امیلیو خوزه پالاسیو بلانکو، خوزه فیدل گوال بارزاگا، رائول سیمانکا کاردناس و لوئیس رائول گونزالس-پاردو رودریگز با اتهامات واهی متعددی مواجه شدند: ۴ فقره قتل، ۲ فقره انهدام هواپیما، و تبانی برای کشتن اتباع ایالات متحده!

گفتنی است که آمریکا سال هاست با مداخله در امور داخلی کوبا و وضع تحریم‌هایی عیله هاوانا می‌کوشد تا مردم این کشو را به پیروی از سیاست‌های استعماریش وادار کند.