نمایش ۶ انیمیشن از مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در جشنواره یونانی

انیمیشن‌های «محیا»، «غار»، «پیله»، «مرغسانان»، «قطار در اتاق» و «آخرین گوزن» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در هشتمین جشنواره انیمیشن معاصر ایونی یونان روی پرده می‌روند.

جوان آنلاین: انیمیشن‌های «قطار در اتاق» (رضا ارژنگی)، «مرغسانان» (سارا علی‌مرادی)، «پیله» (فاطمه زاهدیان)، «آخرین گوزن» (مهدی برق‌زدگان)، «محیا» (امیر فیضی) و «غار» (علیرضا صالحی) در بخش مسابقه هشتمین دوره جشنواره بین المللی انیمیشن معاصر ایونی (ICONA)، یونان نمایش داده می‌شوند.

هدف جشنواره بین‌المللی انیمیشن معاصر ایونی (ICONA ۲۰۲۶)، که توسط دانشگاه ایونی برگزار می‌شود، معرفی بهترین آثار و دستاورد‌های حوزه انیمیشن از سراسر جهان است.

این جشنواره که از ۲۱ تا ۲۴ آبان امسال در جزایر ایونی برگزار می‌شود، به دنبال حفظ و کمک به توسعه میراث فرهنگی فیلم‌های انیمیشن، مشارکت در خلق آثار جدید، فراهم آوردن زمینه برای همکاری‌های مشترک بین‌المللی در تولید فیلم و تشویق گفت‌و‌گو میان متخصصان، فیلم‌سازان و عموم مردم است. این جشنواره عضو انجمن آسیفای یونان می‌باشد.

این انیمیشن‌های کوتاه توسط واحد بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به جشنواره ارسال شده‌اند.