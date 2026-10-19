بورس برای صعود بعدی باید خریداران را حفظ کند

جوان آنلاین: بازار سرمایه روز دوشنبه با رشد شاخص‌ها و افزایش تحرک معاملاتی، روزی مثبت را پشت سر گذاشت و در این میان، شاخص کل با افزایش بیش از ۷۳ هزار واحدی به ۸ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۷۰۰ واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۵/۱ درصدی در محدوده ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۷۷۰ واحد قرار گرفت. همچنین شاخص کل فرابورس با افزایش ۹/۱ درصدی به ۶۶ هزار و ۲۵۸ واحد رسید و ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی نیز ۴۱ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان ثبت شد. بنابراین مجموعه این تحولات تصویری از بهبود فضای معاملاتی را ارائه می‌دهد و تداوم آن را به حفظ تقاضا، استمرار گردش نقدینگی و مشارکت خریداران در روز‌های آینده پیوند می‌زند.



افزایش بیش از ۷۳ هزار واحدی شاخص کل، بازده روزانه این نماگر را به حدود ۹/۰ درصد رساند و در همین حال، رشد ۵/۱ درصدی شاخص هم‌وزن و افزایش ۹/۱ درصدی شاخص کل فرابورس نشان داد که این دو نماگر عملکردی بهتر از شاخص کل داشته‌اند. از آنجا که شاخص کل تأثیر بیشتری از شرکت‌های بزرگ می‌پذیرد و شاخص هم‌وزن تغییرات نماد‌ها را با وزن یکسان محاسبه می‌کند، رشد بیشتر شاخص هم‌وزن می‌تواند از مشارکت گسترده‌تر نماد‌ها در حرکت مثبت بازار حکایت داشته باشد و در نتیجه، بررسی تعداد نماد‌های مثبت و روند جریان نقدینگی نیز به تکمیل این ارزیابی کمک می‌کند. در بررسی وضعیت معاملات روز دوشنبه، توجه به تعریف و دامنه آماری ارقام اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در گزارش منتشرشده ۴۱ هزار و ۷۳۳میلیارد تومان اعلام شده، در حالی که در برخی گزارش‌ها رقم ۸/۳۴ همت برای معاملات خرد مطرح شده است. ازاین‌رو برای مقایسه دقیق این داده‌ها باید مبنای محاسبه، دامنه ابزار‌های معاملاتی و زمان ثبت اطلاعات مشخص باشد. همچنین لازم است ارزش معاملات خرد از ارزش مجموع معاملات بورس و فرابورس تفکیک شود، چراکه رقم دوم می‌تواند ابزار‌ها و بازار‌های گسترده‌تری را دربر بگیرد و مقایسه روزانه بر پایه آمار‌های هم‌تعریف، شناخت دقیق‌تری از روند معاملات فراهم می‌کند. ارزش ۲۷۹ همتی مجموع معاملات بورس و فرابورس نیز از گردش قابل‌توجه معاملات در بازار سرمایه حکایت دارد. با این حال ارزش معاملات با میزان ورود سرمایه جدید تفاوت دارد، زیرا هر معامله از دو سوی خرید و فروش تشکیل می‌شود و دست‌به‌دست شدن یک سهم می‌تواند ارزش معاملات را افزایش دهد. بنابراین برای سنجش میزان تقویت نقدینگی در بازار باید در کنار ارزش معاملات، خالص خرید سرمایه‌گذاران حقیقی، تغییر مالکیت میان گروه‌های مختلف معامله‌گران و رفتار سرمایه‌گذاران حقوقی را نیز بررسی کرد، چراکه کنار هم قرار گرفتن این شاخص‌ها وضعیت دقیق‌تری از میزان مشارکت سرمایه‌گذاران و کیفیت تقاضای شکل‌گرفته ارائه می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز یکی از متغیر‌های مهم برای ارزیابی روند بازار به شمار می‌رود، به‌طوری‌که این رقم از حدود ۵۴ همت در روز یک‌شنبه به ۷/۴۱ همت در روز دوشنبه رسید و در همین حال، رشد شاخص‌ها در روز دوشنبه نشان داد که حرکت مثبت قیمت‌ها در سطح پایین‌تری از گردش معاملاتی نیز ادامه یافته است. ازاین‌رو بررسی روز‌های آینده مشخص خواهد کرد که این روند با افزایش دوباره ارزش معاملات همراه می‌شود یا در سطوح فعلی ادامه می‌یابد. همچنین استمرار رشد شاخص‌ها در کنار حفظ سطح مناسب معاملات خرد و تقویت خالص خرید سرمایه‌گذاران حقیقی می‌تواند پشتوانه قابل اتکاتری برای ارزیابی مسیر بازار فراهم کند. آمار جریان پول در روز یک‌شنبه نیز از تحرک سرمایه‌گذاران در گروه‌های مختلف دارایی حکایت داشت، به‌طوری‌که در این روز ۳هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام خارج شد، در حالی که صندوق‌های طلا ۷۰۷ میلیارد تومان و صندوق‌های سهامی و مختلط ۵۴۳ میلیارد تومان ورود پول را ثبت کردند و صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۹۷۱ میلیارد تومان روبه‌رو شدند. بنابراین این ارقام می‌توانند در کنار سایر شاخص‌ها برای شناخت ترجیحات سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند، هرچند جریان پول هر گروه به‌صورت مستقل محاسبه می‌شود و برای ارزیابی دقیق‌تر تغییر رفتار سرمایه‌گذاران باید آمار روزانه و روند چند روزه را همزمان بررسی کرد.

تقاضای گسترده‌تر؛ نشانه‌ای از بهبود فضای معاملات

گزارش معاملات روز یک‌شنبه از ثبت ۴۵۲ نماد مثبت در برابر ۳۰۴نماد منفی حکایت داشت و در همین روز، ارزش صف‌های خرید بورس تهران به ۴ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش صف‌های فروش یک‌هزار و ۷۰میلیارد تومان بود. همچنین در فرابورس ارزش صف‌های خرید ۳ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان و ارزش صف‌های فروش یک‌هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان گزارش شد. بنابراین برتری ارزش صف‌های خرید در کنار بیشتر بودن تعداد نماد‌های مثبت از حضور پررنگ‌تر تقاضا در پایان معاملات آن روز حکایت می‌کند و می‌تواند در کنار روند قیمت‌ها برای ارزیابی تمایل خریداران به ادامه فعالیت در بازار مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، صف‌های خرید نمایانگر سفارش‌های ثبت شده هستند و برای ارزیابی کیفیت تقاضا باید آنها را در کنار معاملات قطعی انجام‌شده بررسی کرد، به همین دلیل میزان اجرای سفارش‌ها، استمرار خرید در قیمت‌های بالاتر و رفتار عرضه‌کنندگان در جریان معاملات اهمیت دارد و همزمانی رشد قیمت‌ها با افزایش تعداد نماد‌های مثبت و حفظ تقاضا در سطوح مختلف قیمتی می‌تواند نشانه‌ای از گسترش مشارکت سرمایه‌گذاران در روند صعودی باشد. انتشار پرتفوی صندوق تثبیت بازار سرمایه در سامانه کدال نیز از منظر شفافیت اطلاعاتی اهمیت دارد، زیرا دسترسی به اطلاعات دارایی‌های این صندوق در سطح نماد، امکان بررسی ترکیب پرتفوی و مقایسه تغییرات آن با گزارش‌های پیشین را فراهم می‌کند. همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به تاریخ گزارش، ترکیب دارایی‌ها و تغییرات احتمالی نسبت به دوره‌های قبل، شناخت دقیق‌تری از وضعیت پرتفوی به دست آورند و در نتیجه، انتشار این اطلاعات زمینه بررسی تحولات مالکیت و رفتار سرمایه‌گذاری صندوق را تقویت می‌کند و امکان تحلیل مبتنی بر داده‌های عمومی را در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد.

شفافیت اطلاعاتی؛ معیاری برای ارزیابی روند بازار

برای بررسی چشم‌انداز بورس در روز‌های آینده، دنبال کردن همزمان چند شاخص اهمیت دارد، به‌طوری‌که تداوم رشد شاخص کل و هم‌وزن در کنار افزایش تعداد نماد‌های مثبت، حفظ ارزش معاملات خرد در سطوح مناسب و تقویت خالص خرید سرمایه‌گذاران حقیقی می‌تواند وضعیت کامل‌تری از وضعیت تقاضا ارائه کند. همچنین بررسی رفتار صندوق‌های طلا، درآمد ثابت و سهامی به شناخت بهتر ترجیحات سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و در نهایت، ترکیب این داده‌ها امکان مقایسه دقیق‌تر روند معاملات و ارزیابی میزان مشارکت گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را فراهم می‌سازد. در این میان، استمرار گردش نقدینگی و حفظ حضور خریداران از عوامل مهم برای تداوم حرکت مثبت بازار به شمار می‌روند، زیرا افزایش قیمت‌ها زمانی از پشتوانه معاملاتی بیشتری برخوردار می‌شود که با مشارکت گسترده‌تر نمادها، استمرار خرید و جریان مناسب نقدینگی همراه باشد. بنابراین بررسی روند این متغیر‌ها در چند روز متوالی، در مقایسه با اتکا به تغییرات یک روز معاملاتی، امکان ارزیابی دقیق‌تری از جهت حرکت بازار فراهم می‌کند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تصویر جامع‌تری از کیفیت رشد قیمت‌ها به دست آورند. در مجموع، داده‌های معاملاتی ۲۶ و ۲۷ مهر از رشد شاخص‌ها، افزایش تحرک در بخشی از نماد‌ها و حضور قابل‌توجه تقاضا در بازار سرمایه حکایت دارند، به‌طوری‌که رشد بیشتر شاخص هم‌وزن در مقایسه با شاخص کل و برتری ارزش صف‌های خرید در آمار روز قبل از جمله نشانه‌های مثبت قابل‌توجه هستند. همچنین بررسی روند ارزش معاملات خرد، جریان پول حقیقی و تغییرات پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به شناخت بهتر شرایط بازار کمک کند. بنابراین تداوم رشد قیمت‌ها، حفظ مشارکت خریداران و گردش مناسب نقدینگی سه عامل مهم در ارزیابی مسیر پیش‌روی بورس خواهند بود و مقایسه مستمر داده‌ها و آمار‌های هم‌تعریف نیز تصویر روشن‌تری از این مسیر ارائه می‌دهد.