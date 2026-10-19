کد خبر: 1385695
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت‌وگوی «جوان» با محمدامیر وصالی، کارشناس اقتصادی

تخصیص ۵همت به ۹۰۹پروژه آموزشی از محل مالیات با انتخاب مؤدیان 

حسام کمالی

جوان آنلاین: محمد امیر وصالی، کارشناس اقتصادی معتقد است: تخصیص بیش از ۵همت به بیش از ۹۰۹پروژه آموزش و پرورش و بیش از ۵/۱ همت به حوزه آموزش عالی در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال ۱۴۰۵، بیانگر توجه ویژه مؤدیان به توسعه مدارس و دانشگاه‌هاست. این مشارکت، علاوه بر تأمین بخشی از منابع مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی، اهمیت آموزش و دانش را در اولویت‌های توسعه‌ای جامعه برجسته می‌کند. 
 
یکی از خروجی‌های اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، تعیین اولویت‌های مردم در زمینه تخصیص مالیات خود است به طوری که در این بین یکی از محور‌های اصلی تأمین مالی شده در سال ۱۴۰۵، بخش مرتبط با تقویت دانش و علم‌آموزی در کشور است و بیش از ۵/۶ همت منابع مالیاتی طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از مجموع ۲/۲۸ همت منابع مالیاتی مصوب طرح در این سال، با انتخاب مردم به پروژه‎های زیرساختی حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی نظیر ساخت و تکمیل مدارس، ساخت و تکمیل آزمایشگاه‌ها، ساخت و تکمیل ساختمان مدارس و دانشکده‌ها و از همه مهم‌تر، تجهیز آزمایشگاه‌های مدارس و دانشگاه‌ها تخصیص یافته است. 
مجموع منابع اختصاص‌یافته به آموزش و پرورش و آموزش عالی در سال ۱۴۰۵، بر اساس ارقام اعلام‌شده، به بیش از ۵/۶ همت می‌رسد که بیانگر توجه قابل ملاحظه مؤدیان به توسعه زیرساخت‌های آموزشی و دانشگاهی است. این میزان مشارکت را می‌توان نشانه‌ای از درک اهمیت آموزش به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست. سرمایه‌گذاری در مدارس و دانشگاه‌ها، برخلاف بسیاری از هزینه‌های کوتاه‌مدت، آثار بلندمدتی بر کیفیت سرمایه انسانی، توان تولیدی کشور و ظرفیت نوآوری جامعه دارد. دانش‌آموزانی که در محیط آموزشی مناسب تحصیل می‌کنند و دانشجویانی که به امکانات علمی و پژوهشی مطلوب دسترسی دارند، در آینده می‌توانند نقش مؤثرتری در بازار کار، فعالیت‌های تولیدی، توسعه فناوری و حل مسائل کشور ایفا کنند. بنابراین، هدایت منابع مالیاتی به این بخش‌ها را باید بخشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت در آینده کشور ارزیابی کرد. 
محمدامیر وصالی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به اختیار و قدرت انتخاب دادن به مؤدیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها گفت: یکی از ویژگی‌های مهم طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، افزایش شفافیت و ملموس‌تر شدن ارتباط میان پرداخت مالیات و تأمین مالی پروژه‌های عمومی است. هنگامی که مؤدیان می‌توانند از میان پروژه‌های تعریف‌شده، طرح‌های مورد نظر خود را انتخاب کنند، مالیات از یک پرداخت عمومی به ابزاری برای مشارکت آگاهانه‌تر در توسعه کشور تبدیل می‌شود. در حوزه آموزش نیز این سازوکار می‌تواند به مردم امکان دهد آثار مشارکت خود را در پیشرفت پروژه‌های مدرسه‌سازی، توسعه امکانات آموزشی و تقویت زیرساخت‌های دانشگاهی بهتر دنبال کنند. 
وی افزود: البته تحقق کامل این ظرفیت مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق درباره پروژه‌ها، اعلام میزان منابع تخصیص‌یافته، ارائه گزارش‌های منظم از روند پیشرفت و مشخص شدن نتایج نهایی هزینه‌کرد منابع است. هر اندازه این چرخه شفاف‌تر و قابل ارزیابی‌تر باشد، امکان تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و افزایش انگیزه مشارکت مؤدیان نیز بیشتر خواهد شد. 
این کارشناس با اشاره به توجه ویژه مؤدیان در زمینه توسعه زیرساختی مدارس و دانشگاه‌ها در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها گفت: از سوی دیگر، مشارکت مؤدیان در تأمین مالی پروژه‌های آموزشی می‌تواند به تقویت نگاه منطقه‌ای به توسعه زیرساخت‌ها کمک کند. نیاز‌های آموزشی در همه مناطق یکسان نیست و برخی مناطق ممکن است با کمبود فضای آموزشی، فرسودگی مدارس یا محدودیت امکانات دانشگاهی و پژوهشی روبه‌رو باشند. فراهم شدن امکان انتخاب پروژه‌ها در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، فرصتی برای جلب توجه بیشتر به اولویت‌های زیرساختی و توسعه‌ای ایجاد می‌کند. 
وصالی کارشناس اقتصادی ادامه داد: این ظرفیت به تحقق عدالت آموزشی نیز منجر می‌شود، انتخاب پروژه‌ها در کنار برنامه‌ریزی کلان دولت و با توجه به میزان محرومیت مناطق، نیاز‌های واقعی مدارس و دانشگاه‌ها و ضرورت توزیع متوازن امکانات انجام شده است. به این ترتیب، مشارکت داوطلبانه و هدفمند مؤدیان در کنار سیاست‌های عمومی دولت، به بهبود زیرساخت‌های آموزشی و کاهش بخشی از شکاف‌های موجود کمک کرده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اقتصاد ، آموزش ، مالیات
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